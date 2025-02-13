Бесплатно накормить пловом всех желающих готовы во Владивостоке

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: сегодня в 18 часов на площадке возле «Фетисов Арены» делегация из Узбекистана, прибывшая с деловым визитом в Приморье, от всей широкой солнечной души постарается раскрыть перед жителями края и столицы ДФО туристический потенциал страны.