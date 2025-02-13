Бесплатно накормить пловом всех желающих готовы во Владивостоке

Posted 13 февраля, 03:10
Published 13 февраля, 03:10
Modified 13 февраля, 03:12
Updated 13 февраля, 03:12
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: сегодня в 18 часов на площадке возле «Фетисов Арены» делегация из Узбекистана, прибывшая с деловым визитом в Приморье, от всей широкой солнечной души постарается раскрыть перед жителями края и столицы ДФО туристический потенциал страны.
— Национальные повара приготовят три казана по 65 килограммов настоящего узбекского плова. Отведать его смогут все желающие. А с 19 часов в залах «Фетисов Арены» болельщиков будут встречать гости в национальных костюмах, планируются викторины и розыгрыши сувениров. Также будет разыграно две путёвки в Узбекистан, — подчеркнул руководитель агентства международного сотрудничества правительства Приморского края Алексей Старичков.
Также болельщикам, собравшимся на матч, в перерывах будут демонстрировать ролики о самых красивых местах Узбекистана.
Возглавляет делегацию первый заместитель председателя комитета по туризму Узбекистана Джамшид Абдусаламов. В ходе поездки в Приморье состоятся рабочие совещания с министрами образования, культуры и туризма Приморского края.
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