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Posted 13 февраля, 03:10

Published 13 февраля, 03:10

Modified 13 февраля, 03:12

Updated 13 февраля, 03:12

Делегация из Узбекистана устроит роад-шоу для жителей Приморского края

Бесплатно накормить пловом всех желающих готовы во Владивостоке

13 февраля 2025, 03:10
Фото: primorsky.ru.

Делегация из Узбекистана устроит роад-шоу для жителей Приморского края

Сюжет
Международное сотрудничество
Сегодня вечером у «Фетисов Арены» будут готовить плов и угощать дорогих гостей. Всех, кто хочет узнать больше об Узбекистане.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: сегодня в 18 часов на площадке возле «Фетисов Арены» делегация из Узбекистана, прибывшая с деловым визитом в Приморье, от всей широкой солнечной души постарается раскрыть перед жителями края и столицы ДФО туристический потенциал страны.

— Национальные повара приготовят три казана по 65 килограммов настоящего узбекского плова. Отведать его смогут все желающие. А с 19 часов в залах «Фетисов Арены» болельщиков будут встречать гости в национальных костюмах, планируются викторины и розыгрыши сувениров. Также будет разыграно две путёвки в Узбекистан, — подчеркнул руководитель агентства международного сотрудничества правительства Приморского края Алексей Старичков.

Также болельщикам, собравшимся на матч, в перерывах будут демонстрировать ролики о самых красивых местах Узбекистана.

Возглавляет делегацию первый заместитель председателя комитета по туризму Узбекистана Джамшид Абдусаламов. В ходе поездки в Приморье состоятся рабочие совещания с министрами образования, культуры и туризма Приморского края.

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Международное сотрудничество
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