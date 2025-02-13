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Posted 13 февраля, 04:55

Published 13 февраля, 04:55

Modified 13 февраля, 04:57

Updated 13 февраля, 04:57

Торговцев наркотиками с поличным задержала полиция Приморского края

Бизнес на смерти не задался: сотрудники полиции Приморья задержали наркоторговцев

13 февраля 2025, 04:55
Фото: 1MI.

Торговцев наркотиками с поличным задержала полиция Приморского края

Сюжет
Полиция
В Уссурийске сотрудники полиции задержали иностранцев, вознамерившихся «поднять бабла» в Приморском крае на незаконном обороте наркотиков. Но на мечтах о больших деньгах был поставлен крест.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили: в результате серии оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Госавтоинспекции Уссурийска задержали троих иностранцев, которые оказались причастны к незаконному обороту наркотиков.

Предприимчивые товарищи арендовали во Владивостоке два автомобиля и на них лихо «припылили» в Уссурийск, где намеревались сбыть наркотики — уже расфасованные и готовые к передаче покупателю.

— Во время задержания одной из автомашин пассажир попытался избавиться от наркотиков, выбросив в канаву полимерный пакет со свертками с неизвестным порошком. После этого, пытаясь скрыться от полицейских, водитель ударил припаркованную рядом с правоохранителями автомашину и на большой скорости помчался в сторону Владивостока, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Впрочем, уйти резвому и резкому товарищу не удалось — погоня настигла автомобиль в Надеждинском районе.

Все задержанные (31года, 25 и 22 лет) доставлены в отдел полиции. Проверка по базам данных установила, что один из них находится в международном розыске за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. А экспертиза доказала, что во всех семи свертках, которые были изъяты у задержанных, находился наркотик.

Теперь торговцев смертью ждёт законное наказание. Возбуждено уголовное дело.

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#Новости#Владивосток#Уссурийск#Полиция#Приморский край#Происшествия
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