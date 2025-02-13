Бизнес на смерти не задался: сотрудники полиции Приморья задержали наркоторговцев

Все задержанные (31года, 25 и 22 лет) доставлены в отдел полиции. Проверка по базам данных установила, что один из них находится в международном розыске за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. А экспертиза доказала, что во всех семи свертках, которые были изъяты у задержанных, находился наркотик.