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Posted 13 февраля, 01:58

Published 13 февраля, 01:58

Modified 13 февраля, 02:00

Updated 13 февраля, 02:00

Благодарность самым активным: Антон Волошко наградил волонтеров Лесозаводска

Благодарность самым активным: Антон Волошко наградил волонтеров Лесозаводска

13 февраля 2025, 01:58
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Парламент
Во время рабочей поездки Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко встретился с активом волонтерского движения «Помощь бойцам. Лесозаводск».

Добровольческая организация уже более двух лет объединяет неравнодушных жителей Лесозаводского муниципального округа и Кировского муниципального района. Как рассказала ее создатель Анна Васильева, сегодня различную помощь бойцам специальной военной операции оказывают более 900 волонтеров.

Фото: zspk.gov.ru

По заявкам воинских подразделений закупается необходимая техника и расходные материалы, работают пункты гуманитарной помощи. Пять волонтерских групп занимаются изготовлением маскировочных сетей. На собранные всем миром средства покупают квадрокоптеры и тепловизоры, прицелы для снайперских винтовок, в настоящее время аккумулируют ресурсы для приобретения квадроцикла.

Фото: zspk.gov.ru

О своей работе и трудностях, с которыми они сталкиваются, волонтеры рассказали спикеру краевого парламента Антону Волошко. В ходе беседы обсудили и возможную поддержку организации со стороны органов власти, как краевых, так и муниципальных.

Фото: zspk.gov.ru
«Переоценить значение этой работы сложно, а волонтеры Лесозаводска и Кировского района сегодня задают тон всему Приморскому краю, здесь живут самые активные люди. В основном это, конечно, женщины, честь им и хвала за то, что отдают частицу сердца, души, а часто все свое время и силы, помогая ребятам, которые сражаются на фронте за нашу свободу и независимость. Этот коллектив поражает своей слаженностью и внутренним настоем на помощь. И, самое главное, что все больше и больше людей вовлекаются в этот круг. Мы со своей стороны приложим максимальные усилия, чтобы эту работу помощи фронту усилить», — сказал Антон Волошко.
Фото: zspk.gov.ru

В ходе встречи спикер краевого парламента наградил членов волонтерской организации Благодарственными письмами Законодательного Собрания Приморского края.

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#Общество#Россия#Законодательное собрание ПК#Волонтеры#Парламент#Гуманитарная помощь#Приморский край#Квадрокоптеры#Лесозаводск#Приморье#Специальная военная операция#Антон Волошко
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