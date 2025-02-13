Боль за грудиной и камень в желудке — почему хурма может довести до больницы

Не стоит есть более одного плода в сутки, а лучше употреблять фрукт всего 2-3 раза в неделю. При этом нужно выбирать менее вяжущие сорта — они не так опасны. А чтобы предупредить образование фитобезоара, запивайте плоды стаканом теплой воды, советует заведующая операционным блоком хирургии городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге, хирург Ксения Мерсаидова .