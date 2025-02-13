Боль за грудиной и камень в желудке — почему хурма может довести до больницы

Posted 13 февраля, 12:23
Published 13 февраля, 12:23
Modified 13 февраля, 12:25
Updated 13 февраля, 12:25
Считается, что природа специально наделила хурму особенными вкусовыми качествами. Именно танины, содержащиеся в фрукте, вызывают неприятные вяжущие ощущения во рту. Это не позволяет съесть слишком много плодов, защищая от опасности возникновения фитобезоаров – объясняет «Центр образования населения» Роспотребнадзора.
Последствия появления фиобезоаров могут быть самыми печальными и даже смертельно опасными, особенно если пищевой комок застрял в кишечнике. Может возникнуть кишечная непроходимость, перитонит, ишемическая язва. Часто для удаления фитобезоара требуется немедленная операция, поскольку жизни пациента угрожает опасность, сказано в медицинском справочнике MSD.
Вот лишь несколько случаев, когда пациентов пришлось срочно спасать из-за переедания хурмы:
Сама по себе хурма не опасна и даже полезна. Фрукт признан рекордсменом по содержанию:
Он также является источником магния и калия, аскорбиновой кислоты и витаминов РР, железа и антиоксидантов.
Фрукт считается отличным антидепрессантом, а также:
Главная опасность хурмы — в переедании!
Не стоит есть более одного плода в сутки, а лучше употреблять фрукт всего 2-3 раза в неделю. При этом нужно выбирать менее вяжущие сорта — они не так опасны. А чтобы предупредить образование фитобезоара, запивайте плоды стаканом теплой воды, советует заведующая операционным блоком хирургии городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге, хирург Ксения Мерсаидова .
Риск образования фитобезоаров повышается, если у пациента в анамнезе есть проблемы с пищеварительной системой: спайки, язвы, пониженная кислотность, грыжи, геморрой, склонность к хроническим запорам т. д. Поэтому людям с патологиями желудочно-кишечного тракта нужно употреблять хурму с осторожностью, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом.
Кроме того, предрасполагающим фактором к образованию фитобезоаров в желудке служит привычка к недостаточному пережевывания пищи – объясняет Джурабой Рахимов, хирург ГКБ №25 г. Новосибирска, куда госпитализировали пациента после переедания хурмы.
Не рекомендуется есть хурму детям до трёх лет. Фрукт можно давать только с 4-хлетнего возраста, небольшими кусочками, контролируя, чтобы малыш тщательно пережевывал фрукт.
В умеренных количествах хурма не навредит, а принесет пользу организму. Не злоупотребляйте поеданием плодов — это может привести на больничную койку.
Если вы съели слишком много хурмы и почувствовали боли за грудиной или в желудке, немедленно обращайтесь к медикам. Счет в этом случае идет на минуты!