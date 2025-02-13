vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 12:23

Published 13 февраля, 12:23

Modified 13 февраля, 12:25

Updated 13 февраля, 12:25

Почему хурма может быть опасна

Боль за грудиной и камень в желудке — почему хурма может довести до больницы

13 февраля 2025, 12:23
Фото: Изображение Midjourney. Почему хурма может быть опасна
Ежегодно медикам приходится спасать жизни россиян, употреблявших в пищу хурму. Почему так происходит, действительно ли из-за хурмы можно попасть на операционный стол и в чем опасность фрукта?

Считается, что природа специально наделила хурму особенными вкусовыми качествами. Именно танины, содержащиеся в фрукте, вызывают неприятные вяжущие ощущения во рту. Это не позволяет съесть слишком много плодов, защищая от опасности возникновения фитобезоаров – объясняет «Центр образования населения» Роспотребнадзора.

Последствия появления фиобезоаров могут быть самыми печальными и даже смертельно опасными, особенно если пищевой комок застрял в кишечнике. Может возникнуть кишечная непроходимость, перитонит, ишемическая язва. Часто для удаления фитобезоара требуется немедленная операция, поскольку жизни пациента угрожает опасность, сказано в медицинском справочнике MSD.

Вот лишь несколько случаев, когда пациентов пришлось срочно спасать из-за переедания хурмы:

  • В январе 2025 года телеграм-канал северо-осетинской больницы РКБСМП сообщил, что на операционный стол попала жительница Дагестана. 65-летняя женщина обратилась к медикам с жалобой на сильные боли в желудке. При этом она призналась, что съела много плодов хурмы. Медики экстренно прооперировали пациенту и извлекли из ее желудка два фитобезоара, состоящих из непереваренных частиц кожуры и косточек плодов.
  • В конце января 2025 года житель Новосибирска попал в больницу с жалобами на тошноту, черный стул, рвоту. По словам пациента, он почувствовал себя плохо после того, как съел 10 плодов хурмы за раз. В желудке у мужчины образовался фитобезоар размером около 8 см, а сам камень спровоцировал язву и кишечную непроходимость. Медики три дня удаляли фитобезоар по частям, и им удалось спасти мужчину.
Последствия переедания хурмы могут быть самыми очень опасными, особенно если пищевой комок застрял в кишечнике
Последствия переедания хурмы могут быть самыми очень опасными, особенно если пищевой комок застрял в кишечнике. Фото: Изображение Midjourney

Опасно ли есть хурму

Сама по себе хурма не опасна и даже полезна. Фрукт признан рекордсменом по содержанию:

  • йода;
  • витамина В3;
  • витамина А.

Он также является источником магния и калия, аскорбиновой кислоты и витаминов РР, железа и антиоксидантов.

Фрукт считается отличным антидепрессантом, а также:

  • укрепляет и успокаивает нервную систему;
  • помогает противостоять возрастным изменениям;
  • повышает сопротивляемость к бактериальным инфекциям;
  • защищает сосуды от атеросклероза;
  • препятствует образованию камней в почках.
Сама по себе хурма не опасна и даже полезна
Сама по себе хурма не опасна и даже полезна. Фото: Изображение Midjourney

Главная опасность хурмы — в переедании!

Не стоит есть более одного плода в сутки, а лучше употреблять фрукт всего 2-3 раза в неделю. При этом нужно выбирать менее вяжущие сорта — они не так опасны. А чтобы предупредить образование фитобезоара, запивайте плоды стаканом теплой воды, советует заведующая операционным блоком хирургии городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге, хирург Ксения Мерсаидова .

Риск образования фитобезоаров повышается, если у пациента в анамнезе есть проблемы с пищеварительной системой: спайки, язвы, пониженная кислотность, грыжи, геморрой, склонность к хроническим запорам т. д. Поэтому людям с патологиями желудочно-кишечного тракта нужно употреблять хурму с осторожностью, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом.

Кроме того, предрасполагающим фактором к образованию фитобезоаров в желудке служит привычка к недостаточному пережевывания пищи – объясняет Джурабой Рахимов, хирург ГКБ №25 г. Новосибирска, куда госпитализировали пациента после переедания хурмы.

Главная опасность хурмы — в переедании
Главная опасность хурмы — в переедании. Фото: Изображение Midjourney

Не рекомендуется есть хурму детям до трёх лет. Фрукт можно давать только с 4-хлетнего возраста, небольшими кусочками, контролируя, чтобы малыш тщательно пережевывал фрукт.

В умеренных количествах хурма не навредит, а принесет пользу организму. Не злоупотребляйте поеданием плодов — это может привести на больничную койку.

Если вы съели слишком много хурмы и почувствовали боли за грудиной или в желудке, немедленно обращайтесь к медикам. Счет в этом случае идет на минуты!

Читайте также:
Заполонил весь орган: три года нечто находилось внутри мужчины в ПриморьеМороз и солнце, день чудесный: а иммунитет надо укреплять — советы жителям ПриморьяПолгода заражала людей: болезнь уничтожила женщину за считанные месяцы в Приморье
#Непомнящая Екатерина#Владивосток#Врач#Фрукты#Больницы#Здоровье#Пациенты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика