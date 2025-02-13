Бюст Героя России Сергея Ефремова установят в Уссурийском суворовском училище

Местные власти и командование УСВУ договорились о том, что бюст будет установлен на территории училища, ведь в свое время Сергей Ефремов был его выпускником. Средства на создание памятника и его установку у училища частично уже есть, сообщает ТАСС, а оставшуюся сумму, уверены в Уссурийсе, соберут меценаты.