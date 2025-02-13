Бюст Героя России Сергея Ефремова установят в Уссурийском суворовском училище

Posted 13 февраля, 00:25
Published 13 февраля, 00:25
Modified 13 февраля, 00:27
Updated 13 февраля, 00:27
Местные власти и командование УСВУ договорились о том, что бюст будет установлен на территории училища, ведь в свое время Сергей Ефремов был его выпускником. Средства на создание памятника и его установку у училища частично уже есть, сообщает ТАСС, а оставшуюся сумму, уверены в Уссурийсе, соберут меценаты.
Руководство училища и власти Уссурийска уверены, что жизнь Сергея Ефремова, его беззаветное служение Родине, храбрость и верность долгу станут прекрасным примером для курсантов УСВУ. А бюст Героя России — символом благодарной памяти не только жителей города, но и всего Приморья.
Предполагается, что памятник на территории УСВУ будет открыт ко Дню Победы. Работа по поиску скульптора уже началась.
Напомним, Сергей Ефремов и его соратники — Александр Иваровский и Сергей Дмитриев — погибли в Курской области при исполнении боевого задания. Сергею Ефремову посмертно присвоено звание Героя России, Сергей Дмитриев и Александр Иваровский также посмертно награждены орденами Мужества.
Сергей Ефремов похоронен на Морском кладбище Владивостока, на Аллее Славы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Приморье прощалось со своими земляками-героями.