Чтобы мамочки оставались мамочками: молодым женщинам спасли жизнь во Владивостоке

Posted 13 февраля, 01:23
Published 13 февраля, 01:23
Modified 13 февраля, 01:25
Updated 13 февраля, 01:25
Только в течение месяца подобных операций в перинатальном центре было проведено шесть, сообщили в медицинском учреждении. Удаление миоматозных узлов — это возможность для молодых женщин сохранить здоровье и еще не раз стать мамами.
Но все обошлось — благодаря мастерству врачей центра. В трёх случаях у женщин родились первые дети, в двух — вторые, ещё в одном — третий малыш. Все детки и их мамы чувствуют себя хорошо и уже выписаны из медучреждения.
— Все операции прошли успешно, они были совмещены с родоразрешением. Применение новых технологий и профессионализм врачей помогли провести операции так, что у этих женщин сохранилась возможность иметь ещё детей. Очень важно, что все, кто получил такое лечение, планируют ещё малышей. Мы очень рады, что можем им в этом помочь, — рассказала главный акушер-гинеколог Приморья, главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.
Медики отметили, что в большинстве случаев узлы были довольно крупные — 10-12 сантиметров. А это значит, что молодые мамы мало уделяли внимания своему репродуктивному здоровью. Впредь им следует, начиная планировать беременность, обратиться к специалистам, дабы проверить здоровье. Впрочем, специалисты подчёркивают, что так следует поступать всем молодым женщинам (и не только молодым).
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