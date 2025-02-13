Чтобы мамочки оставались мамочками: молодым женщинам спасли жизнь во Владивостоке

Медики отметили, что в большинстве случаев узлы были довольно крупные — 10-12 сантиметров. А это значит, что молодые мамы мало уделяли внимания своему репродуктивному здоровью. Впредь им следует, начиная планировать беременность, обратиться к специалистам, дабы проверить здоровье. Впрочем, специалисты подчёркивают, что так следует поступать всем молодым женщинам (и не только молодым).