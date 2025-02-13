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Posted 13 февраля, 01:23

Published 13 февраля, 01:23

Modified 13 февраля, 01:25

Updated 13 февраля, 01:25

Во Владивостоке спасли жизнь и репродуктивное здоровье молодым мамам

Чтобы мамочки оставались мамочками: молодым женщинам спасли жизнь во Владивостоке

13 февраля 2025, 01:23
Фото: 1MI.

Во Владивостоке спасли жизнь и репродуктивное здоровье молодым мамам

Сюжет
Медицина
В Приморском краевом перинатальном центре врачи спасли жизнь и репродуктивное здоровье. Медики приняли роды у молодых мам и одновременно провели им операции по удалению миоматозных узлов.

Только в течение месяца подобных операций в перинатальном центре было проведено шесть, сообщили в медицинском учреждении. Удаление миоматозных узлов — это возможность для молодых женщин сохранить здоровье и еще не раз стать мамами.

Но все обошлось — благодаря мастерству врачей центра. В трёх случаях у женщин родились первые дети, в двух — вторые, ещё в одном — третий малыш. Все детки и их мамы чувствуют себя хорошо и уже выписаны из медучреждения.

— Все операции прошли успешно, они были совмещены с родоразрешением. Применение новых технологий и профессионализм врачей помогли провести операции так, что у этих женщин сохранилась возможность иметь ещё детей. Очень важно, что все, кто получил такое лечение, планируют ещё малышей. Мы очень рады, что можем им в этом помочь, — рассказала главный акушер-гинеколог Приморья, главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.

Медики отметили, что в большинстве случаев узлы были довольно крупные — 10-12 сантиметров. А это значит, что молодые мамы мало уделяли внимания своему репродуктивному здоровью. Впредь им следует, начиная планировать беременность, обратиться к специалистам, дабы проверить здоровье. Впрочем, специалисты подчёркивают, что так следует поступать всем молодым женщинам (и не только молодым).

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#Новости#Здравоохранение#Владивосток#Медицина#Врач#Приморский край
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