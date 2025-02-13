Делегация Хабаровского края отправилась на Камчатку для обмена опытом в сфере туризма

К примеру, на форуме обсудили вопросы продвижения туристических продуктов на электронных площадках. По словам генерального директора агентства азиатского маркетинга, RUSAPAI Кирилла Потапенко, цифровая трансформация туристской отрасли — одна из самых актуальных в повестке. Он также подчеркнул, что сегодня Хабаровский край — единственный из регионов Дальнего Востока, который активно работает в популярных социальных сетях Китая.