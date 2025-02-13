Делегация Хабаровского края отправилась на Камчатку для обмена опытом в сфере туризма

Posted 13 февраля, 10:58
Published 13 февраля, 10:58
Modified 13 февраля, 11:03
Updated 13 февраля, 11:03
В деловом мероприятии участвуют руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, туристических компаний и индустрии гостеприимства, эксперты общественных организаций и объединений, инвесторы со всего Дальнего Востока и 30 регионов России.
В программе мероприятия семинары, мастер-классы, дискуссии, посвященные развитию кадрового потенциала отрасли, формированию положительного образа территорий, гостиницам и отелям, созданию туристских троп и другим вопросам. Также представители регионов презентуют свои достижения и новые проекты в туризме.
К примеру, на форуме обсудили вопросы продвижения туристических продуктов на электронных площадках. По словам генерального директора агентства азиатского маркетинга, RUSAPAI Кирилла Потапенко, цифровая трансформация туристской отрасли — одна из самых актуальных в повестке. Он также подчеркнул, что сегодня Хабаровский край — единственный из регионов Дальнего Востока, который активно работает в популярных социальных сетях Китая.
— Туристические странички региона в WeChat, Weibo, Baidu и Douyin открыты летом 2023 года. Это позволило напрямую выйти на китайского потребителя и повысить его интерес к путешествиям по нашему региону. Число подписчиков уже превышает 20 тыс. человек, а количество просмотров и рекламных показов перешагнуло отметку в 7 миллионов. Также в крае продолжается развитие промышленного, делового, приключенческого и познавательного туризма, формирование новых туристических троп. Так, в этом году начнется обустройство «Легенды сэвэнов» на территории села Сикачи-Алян и «Легенды Хехцира» — в пределах горного хребта Большой Хехцир. На эти цели регион в 2025–2026 гг. получит 250 миллионов рублей, — рассказал и. о. министра туризма края Александр Карев.
Реализация данных проектов будет проходить в соответствии со специальным туристическим ГОСТом. Как считает исполнительный директор МРО ООО «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО Александр Головко, этот документ позволяет регламентировать ряд вопросов, ранее затруднявших реализацию туристических инвестиционных проектов, включая согласование принципов построения туртроп.
— В связи с изменением геополитической обстановки внутренний туризм становится одной из приоритетных отраслей экономики России, включая Хабаровский край. Обмен опытом с коллегами из других регионов позволит перенять успешные практики и применить их для развития туризма в нашем регионе. И эта отрасль у нас растет, об этом свидетельствует, к примеру, анализ вакансий в регионе — работники туристической отрасли являются одними из наиболее востребованных в крае, — добавил Александр Головко.
Отметим, что организатором форума «Путешествуй» выступает правительство Камчатского края при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Фонда Росконгресс, а также Торгово-промышленной палаты Камчатского края. Программа мероприятия и трансляция доступны на сайте.