Детям снег только в радость: догонялки на природе устроила малышня в Приморском крае

Posted 13 февраля, 00:48
Published 13 февраля, 00:48
Modified 13 февраля, 00:50
Updated 13 февраля, 00:50
В объектив фотоловушки, установленной фотографом Игорем Метельским в нацпарке «Земля леопарда», попали развесёлые зимние догонялки двух юных леопардов. Из пещеры, где тепло и мама, да на снег, да кувырком, да обратно в пещеру! Здорово же!
— Сейчас у подрастающих леопардов много игр, например, борьба, во время которой они не только тренируют мышцы и отрабатывают охотничьи навыки, но и приобретают социальный опыт, — пояснили специалисты нацпарка.
Судя по видео, сил на игры у молодых пятнистых кошек полным-полно. И как мама успевает за такими «шилопопыми» следить?!
Также в пресс-службе «Земли леопарда» особо отметили, что кадры с играющими юными краснокнижными хищниками сделаны в заказнике «Полтавский», расположенном у северных границ национального парка «Земля леопарда».
— Всё более частая фиксация здесь леопардов говорит о постепенном возвращении этих редких кошек в места, где их не видели десятилетиями, — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как дела у малышки-тигрицы, что была поймана в посёлке Ольга, и есть ли у нее шанс вернуться в тайгу.