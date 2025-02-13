Детям снег только в радость: догонялки на природе устроила малышня в Приморском крае

Игры юных леопардов попали в объектив фотоловушки в Приморском крае

Сюжет Леопард

Снег — это только для взрослых подчас головная боль, а для детей — радость и игры на свежем воздухе. Это утверждение — аксиома, даже если у детей четыре лапы, хвост и пятна на шкуре.

В объектив фотоловушки, установленной фотографом Игорем Метельским в нацпарке «Земля леопарда», попали развесёлые зимние догонялки двух юных леопардов. Из пещеры, где тепло и мама, да на снег, да кувырком, да обратно в пещеру! Здорово же! — Сейчас у подрастающих леопардов много игр, например, борьба, во время которой они не только тренируют мышцы и отрабатывают охотничьи навыки, но и приобретают социальный опыт, — пояснили специалисты нацпарка. Судя по видео, сил на игры у молодых пятнистых кошек полным-полно. И как мама успевает за такими «шилопопыми» следить?! Также в пресс-службе «Земли леопарда» особо отметили, что кадры с играющими юными краснокнижными хищниками сделаны в заказнике «Полтавский», расположенном у северных границ национального парка «Земля леопарда». — Всё более частая фиксация здесь леопардов говорит о постепенном возвращении этих редких кошек в места, где их не видели десятилетиями, — подчеркнули в пресс-службе. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как дела у малышки-тигрицы, что была поймана в посёлке Ольга, и есть ли у нее шанс вернуться в тайгу. Шансы у малыша есть: как чувствует себя тигрёнок, пойманный в Ольге, и что его ждёт Узнать подробнее