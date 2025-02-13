До 230 тыс. рублей: зарплаты курьеров в Приморье обогнали «престижные» профессии

Posted 13 февраля, 04:49
Published 13 февраля, 04:49
Modified 13 февраля, 04:49
Updated 13 февраля, 04:49
Еще несколько лет назад профессия курьера ассоциировалась с временной подработкой для студентов или работой для тех, кто не смог найти себя в других областях. Сегодня же привычная картина рынка труда в Приморье претерпела серьезные изменения. Пока традиционные профессии испытывают стагнацию или скромный рост доходов, курьерская сфера переживает настоящий бум. Оказалось, что работа доставщиком может приносить больше денег, чем труд врача, учителя или даже программиста. В чем причина такого перекоса и насколько долгосрочен этот тренд? Читайте в материале «Восток-Медиа».
Согласно данным совместного обзора HeadHunter (hh.ru) и логистической компании ПЭК за 2024 год, медианная зарплата курьеров в России за период с января по ноябрь выросла на 15%, достигнув 115,6 тыс. рублей в месяц. Это выше, чем у врачей (88,4 тыс. руб.), учителей (47 тыс. руб.) и даже некоторых IT-специалистов (BI-аналитики и аналитики данных — 114,2 тыс. руб.).
Ситуация в Приморье лишь подтверждает эту тенденцию. Вакансии во Владивостоке на 13 февраля 2025 года пестрят заманчивыми предложениями. «Яндекс Еда» и «Деливери» обещают до 120 тысяч рублей. А «СберМаркет» предлагает водителям-курьерам на личном автомобиле и вовсе до 230 000 рублей в месяц при графике 5/2. «Пятёрочка» также ищет водителей-курьеров, предлагая до 210 000 рублей.
Тем временем, некоторым врачам во Владивостоке предлагают всего от 60 тысяч рублей. Только вот учиться на квалифицированного медика нужно от 6 лет, а курьером практически любой приморец может стать уже завтра. При этом зарплата в 2 раза выше.
Главная причина такого взлета зарплат — острый дефицит кадров в службах доставки. Количество вакансий для курьеров выросло более чем на 36% за год, в то время как число резюме сократилось на 9%. Работодатели вынуждены привлекать новых сотрудников высокими зарплатами и гибкими условиями.
По словам директора по персоналу ПЭК Виктории Цой, в высокий сезон, с октября по декабрь, дефицит курьеров увеличивается в несколько раз. По данным Dalli, в России работает более 1 млн курьеров, но требуется еще не менее 200 тыс., сообщает РИА Новости.
Чтобы привлечь больше кандидатов, компании расширили портрет целевого соискателя. Если раньше предпочтение отдавали мужчинам в возрасте 25-40 лет, то теперь рассматривают мужчин и женщин 18–60 лет, включая студентов и пенсионеров. Гибкий график, бонусы, надбавки и социальные гарантии — еще один способ заинтересовать потенциальных работников.
Привлекательность работы курьером для студентов и пенсионеров очевидна: возможность совмещать с учебой или основной деятельностью, самостоятельно выбирать смены и, конечно, получать достойную оплату.
«Я выбрал профессию курьера, потому что это отличная возможность совмещать работу с учебой. Я студент и мне важно иметь гибкий график, чтобы успевать на занятия. Кроме того, зарплата курьеров в нашем регионе действительно привлекательная. Я зарабатываю больше, чем многие мои однокурсники, и это позволяет мне не только покрывать расходы на учебу, но и откладывать на разные вещи», — поделился с «Восток-Медиа» курьер из Владивостока Артем.
В 2024 году наибольший рост спроса наблюдался на пеших курьеров — 98%. Спрос на автомобильных курьеров остался на уровне прошлого года. Это свидетельствует о том, что компании активно развивают экспресс-доставку в пределах городов, где пешие курьеры наиболее эффективны.
Не все в восторге от растущей популярности курьерской работы. Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов выразил обеспокоенность тем, что сервисы доставки оттягивают из важных секторов экономики не менее 1,5 млн здоровых и физически сильных людей, при этом сами ничего не производят и убыточны. По его мнению, это «отлучает» людей от «банального навыка просто ходить по магазинам» и перенаправляет дефицитный трудовой ресурс в убыточные сферы, сообщает РБК.
К тому же, с начала 2025 года в Приморье вступил в силу запрет на трудоустройство иностранных граждан, работающих по патентам, в ряде отраслей, включая курьерские услуги. Это может еще больше обострить кадровый дефицит, переманив больше работников в сферу, а также повлиять на стоимость услуг доставки.
Несмотря на критику и новые ограничения, спрос на курьерские услуги в Приморье, скорее всего, останется высоким. Развитие онлайн-торговли, ускорение ритма жизни и растущие требования к скорости доставки будут поддерживать интерес к этой профессии. Важным фактором станет адаптация компаний к новым условиям, связанным с запретом на использование труда иностранных работников. Вполне вероятно, что компании будут вынуждены еще больше повышать зарплаты и улучшать условия труда для привлечения местных кадров.