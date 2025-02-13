До 230 тыс. рублей: зарплаты курьеров в Приморье обогнали «престижные» профессии

Еще несколько лет назад профессия курьера ассоциировалась с временной подработкой для студентов или работой для тех, кто не смог найти себя в других областях. Сегодня же привычная картина рынка труда в Приморье претерпела серьезные изменения. Пока традиционные профессии испытывают стагнацию или скромный рост доходов, курьерская сфера переживает настоящий бум. Оказалось, что работа доставщиком может приносить больше денег, чем труд врача, учителя или даже программиста. В чем причина такого перекоса и насколько долгосрочен этот тренд? Читайте в материале «Восток-Медиа».