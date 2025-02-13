Домклик: в Приморье доля первички в ипотеку достигла рекордных 83%

Posted 13 февраля, 14:19
Published 13 февраля, 14:19
Modified 13 февраля, 14:19
Updated 13 февраля, 14:19
При анализе того, как изменилось распределение ипотеки Сбера на рынках новостроек, готового жилья и ИЖС, специалисты оценивали не само количество выдач за месяц, а объем выданных Сбером средств. Учитывались также транши (последующие выдачи). Анализируемый период — с декабря 2024 по январь 2025 года.
В топ-10 субъектов РФ по объему выдач на конец 2024 года вошли Приморский край, Свердловская, Ростовская, Тюменская области, Башкортостан, Санкт Петербург, Москва и область, Татарстан и Краснодарский край.
В целом по России в общем объеме ипотечных выдач с большим отрывом лидирует первичное жилье, доля которого в декабре 2024 года выросла на 9% — до рекордного уровня в 70%. В январе 2025 года доля новостроек в общем объеме приобретаемого в ипотеку жилья продолжает оставаться рекордной — почти 71%.
Среди регионов-лидеров по доле строящегося жилья, приобретаемого в ипотеку — Приморский край (83%), Свердловская и Ростовская области (79%), Москва (77%), Тюменская область (75%) и Санкт-Петербург (72%). В Московской области, Башкортостане, Татарстане и Краснодарском крае доля первички в ипотечных сделках составила в январе 2025 года от 61% до 65% (при среднероссийском показателе 71%).
Аналитики Домклик связывают рост объемов выдач ипотеки на первичном рынке с существующими мерами господдержки. Так, доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач на первичке в декабре 2024 года приблизилась к 74%, а в январе — к 79%. После отмены массовой льготной ипотеки под 8% «Семейная ипотека» являлась популярным механизмом на протяжении всей второй половины 2024 года.
На долю «Арктической и Дальневосточной ипотеки» в сегменте приобретаемого строящегося жилья пришлось 11% в декабре и 8% — в январе. Причем в регионах, на которые распространяется программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (Архангельская, Читинская области и Хакасия), на долю строящегося жилья в январе пришлось свыше 85% всех сделок по ипотеке.
Одновременно на вторичном рынке объемы выдач ипотеки в последнее время снижаются. Доля таких сделок составила в декабре 2024 — январе 2025 года 22-23% в среднем по России. Лидируют по доле сделок на рынке готового жилья регионы, где новые дома почти не строят. Это, прежде всего, Чеченская, Карачаево-Черкесская республики, Томская и Амурская области, где доля вторички в общем объеме выдач достигает 40%.
Анализируя активность спроса на рынке жилья в ипотеку в целом, в Домклик подсчитали, что в сравнении с ноябрем в декабре выдачи ипотеки в РФ сократились на 12%. Всего в декабре по линии Сбера было выдано кредитов на жилье на сумму, превышающую 150 млрд рублей.
«Многие, кто планировал купить готовое жилье, поспешили оформить сделки до повышения процентных ставок», — комментируют эксперты динамику рынка, отмечая, что спрос снизился именно в сегменте готового жилья.
Одновременно сократился и объем выдач на кредитование объектов индивидуального жилищного строительства. При этом объем ипотечных выдач на строящееся жилье остался практически на том же уровне.