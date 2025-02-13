Домклик: в Приморье доля первички в ипотеку достигла рекордных 83%

Одновременно на вторичном рынке объемы выдач ипотеки в последнее время снижаются. Доля таких сделок составила в декабре 2024 — январе 2025 года 22-23% в среднем по России. Лидируют по доле сделок на рынке готового жилья регионы, где новые дома почти не строят. Это, прежде всего, Чеченская, Карачаево-Черкесская республики, Томская и Амурская области, где доля вторички в общем объеме выдач достигает 40%.