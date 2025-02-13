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Posted 12 февраля, 23:46

Published 12 февраля, 23:46

Modified 12 февраля, 23:48

Updated 12 февраля, 23:48

Массовое пробуждение насекомых в феврале поразило жителей Приморского края

Февральская аномалия: главные предвестники весны вышли из спячки в Приморье — видео

12 февраля 2025, 23:46
Фото: 1MI.

Массовое пробуждение насекомых в феврале поразило жителей Приморского края

Сюжет
Природа
Нежданно-негаданно на улицах Приморского края появились представители летнего сезона. Почему малыши проснулись в разгаре зимы? — Непонятно. Ведь пошли они на верную гибель — в путешествие по снежным просторам края.

Природа продолжает удивлять приморцев изо дня в день. На сей раз аномальностью поразила не погода, а ее последствия. Внезапно на снег повыползали одни из главных предвестников весны.

Видео: Погода 25 регион.

Примечательно, что вылазка оказалась не единичным случаем, а массовым «флешмобом» среди насекомых. Проснулись не только мухи, но и пауки, судя по кадрам, которыми делятся подписчики новых медиа.

Видео: Погода 25 регион.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что оттепель спровоцировала пробуждение рептилий в Лазовском районе.

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