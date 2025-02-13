Февральская аномалия: главные предвестники весны вышли из спячки в Приморье — видео

Posted 12 февраля, 23:46
Published 12 февраля, 23:46
Modified 12 февраля, 23:48
Updated 12 февраля, 23:48
Природа продолжает удивлять приморцев изо дня в день. На сей раз аномальностью поразила не погода, а ее последствия. Внезапно на снег повыползали одни из главных предвестников весны.
Примечательно, что вылазка оказалась не единичным случаем, а массовым «флешмобом» среди насекомых. Проснулись не только мухи, но и пауки, судя по кадрам, которыми делятся подписчики новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что оттепель спровоцировала пробуждение рептилий в Лазовском районе.