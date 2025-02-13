«Финуслуги» запустили аналог социальных вкладов с высокой доходностью

Posted 13 февраля, 10:14
Published 13 февраля, 10:14
Modified 13 февраля, 10:14
Updated 13 февраля, 10:14
Это связано с тем, что процентные ставки по депозитам в российских банках высокие и варьируются в пределах 20 — 23 процентов.
На данный момент ключевая ставка ЦБ РФ составляет 21 процент. Никаких предпосылок к тому, что она снизится в ближайшее время, нет, пишут newsnn.ru.
В начале июля текущего года российские банки планируют ввести новый продукт — социальные вклады. Это вклады с повышенной доходностью, доступные для малообеспеченных граждан. Соответствующий закон был подписан летом 2024 года президентом России Владимиром Путиным. Такие вклады будут доступны для граждан, получающих государственную социальную поддержку. Процентная ставка по ним будет выше, чем по обычным, однако верхняя граница вклада ограничена суммой 50 тысяч рублей.
Некоторые банки уже начали предлагать аналоги социальных вкладов, которые позволяют получать до 30 процентов годовых. Например, такой продукт уже представлен на платформе «Финуслуги».
Перспективность предложения можно оценить уже сейчас, не дожидаясь лета. Всем новым клиентам платформы, независимо от уровня их дохода, доступна максимальная ставка. Об этом заявил старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.
Кроме маркетплейса «Финуслуги», вклад со ставкой 30 процентов годовых доступен для оформления в Промсвязьбанке. Альфа-Банк также рассматривает возможность запуска аналогичного продукта.
По мнению аналитиков, в ближайшие годы в России увеличится количество предложений по социальным вкладам. Однако для этого важно, чтобы граждане с низкими доходами положительно оценили данный продукт и были готовы доверить свои средства профессиональным финансовым институтам.