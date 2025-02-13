«Финуслуги» запустили аналог социальных вкладов с высокой доходностью

В начале июля текущего года российские банки планируют ввести новый продукт — социальные вклады. Это вклады с повышенной доходностью, доступные для малообеспеченных граждан. Соответствующий закон был подписан летом 2024 года президентом России Владимиром Путиным. Такие вклады будут доступны для граждан, получающих государственную социальную поддержку. Процентная ставка по ним будет выше, чем по обычным, однако верхняя граница вклада ограничена суммой 50 тысяч рублей.