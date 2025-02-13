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Posted 13 февраля, 11:33

Published 13 февраля, 11:33

Modified 13 февраля, 11:35

Updated 13 февраля, 11:35

Картина дня в Приморье: стены калечат, любовь добивает детей, скоро ударят осадки

Картина дня в Приморье: стены калечат, любовь добивает детей, скоро ударят осадки

13 февраля 2025, 11:33
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные новости четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Кирпичи повредили легкие

Ремонт в одиночку — плохая затея. Судя по всему, житель Приморья убедился в этом на личном примере. Ведь строительные работы чуть не погубили его.

Весь переломан и легкие почти отказали: кирпичная стена рухнула на мужчину в Приморье
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Материнская любовь калечит?

Как обычное укачивание может привести к непоправимым последствиям? — Об уходе за младенцами рассказали врачи из Приморского края.

Потеря слуха и зрения: как мамы калечат детей любовью в Приморье
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Новое предупреждение о непогоде

Только население оклемалось после суровых зимних морозов, а весна уже тут как. Тепло бесцеремонно врывается в регион. Февральские выходные порадуют Приморский край.

«Предупреждения №1 — нет»: весна трется на пороге у Приморья
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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