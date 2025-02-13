Константин Шестаков: масштабный ремонт теплосети во Владивостоке будет продолжен

Уже третий год в краевом центре ремонт теплосетей идёт спокойно, масштабно и выверенно. Не по принципу «поставим латки, а там как получится», нет. Заменяются на новые километры изношенных до предела труб — причём там, где чаще всего происходят порывы. Такую установку дал глава города Константин Шестаков, так работает вся команда и именно такой подход поддержали в правительстве Приморского края.