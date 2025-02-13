Опрокинулся и пролетел несколько метров: жуткое ДТП попало на видео в Приморье

Posted 13 февраля, 07:06
Published 13 февраля, 07:06
Modified 13 февраля, 07:08
Updated 13 февраля, 07:08
В Уссурийске на перекрестке Чичерина и Некрасова произошло эпичное ДТП. Микроавтобус толкнул своего «собрата», которого перевернуло от удара. В новых медиа утверждают, что машины не разъехались из-за неработающего светофора.
Судя по кадрам, столкновение было сильным. Пострадал ли кто-то в аварии — пока неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае маршрутный автобус угодил в ДТП. В результате инцидента пострадало больше десяти человек.