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Posted 13 февраля, 07:06

Published 13 февраля, 07:06

Modified 13 февраля, 07:08

Updated 13 февраля, 07:08

Микроавтобус перевернулся после эпичного столкновения в Приморском крае

Опрокинулся и пролетел несколько метров: жуткое ДТП попало на видео в Приморье

13 февраля 2025, 07:06
Фото: chernosliv18.

Микроавтобус перевернулся после эпичного столкновения в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Два автомобиля не поделили перекресток в Уссурийске. Авария завершилась крайне эффектно — один из участников аварии выдал опасный «пируэт».

В Уссурийске на перекрестке Чичерина и Некрасова произошло эпичное ДТП. Микроавтобус толкнул своего «собрата», которого перевернуло от удара. В новых медиа утверждают, что машины не разъехались из-за неработающего светофора.

Судя по кадрам, столкновение было сильным. Пострадал ли кто-то в аварии — пока неизвестно.

Видео: chernosliv18.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае маршрутный автобус угодил в ДТП. В результате инцидента пострадало больше десяти человек.

14 человек пострадали: в серьёзную аварию попал маршрутный автобус в Приморском крае
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