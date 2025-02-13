Отчаянно боролся за жизнь: как жертва испортила план преступников в Приморье

Posted 13 февраля, 00:02
Published 13 февраля, 00:02
Modified 13 февраля, 00:04
Updated 13 февраля, 00:04
Во Владивостоке двое мужчин попытались убить своего знакомого, но потерпели фиаско, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю. Фигуранты отправились на дело, вооружившись деревянными палками, масками и подготовив автомобиль, на котором планировали скрыться с места преступления.
Приморцы выследили жертву и жестокого избили его, но потерпевший защищался, как мог, спрятав голову под автомобилем.
Злоумышленники испугались, что их задержит полиция и скрылись с места происшествия. Пострадавшему вовремя оказали помощь врачи.
Материалы уголовного дела, собранные сотрудниками Следкома и полицейскими, направлены в прокуратуру.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как парень явился к подруге и едва не убил троих жительниц краевой столицы.