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Posted 13 февраля, 00:02

Published 13 февраля, 00:02

Modified 13 февраля, 00:04

Updated 13 февраля, 00:04

Отчаянное стремление жить сбило с толку злоумышленников в Приморском крае

Отчаянно боролся за жизнь: как жертва испортила план преступников в Приморье

13 февраля 2025, 00:02
Фото: 1MI.

Отчаянное стремление жить сбило с толку злоумышленников в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Приморцы намеревались жестоко лишить жизни мужчину, но что-то пошло не так во Владивостоке. Они не учли того, что их жертва не поддастся жутким обстоятельствам.

Во Владивостоке двое мужчин попытались убить своего знакомого, но потерпели фиаско, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю. Фигуранты отправились на дело, вооружившись деревянными палками, масками и подготовив автомобиль, на котором планировали скрыться с места преступления.

Приморцы выследили жертву и жестокого избили его, но потерпевший защищался, как мог, спрятав голову под автомобилем.

Злоумышленники испугались, что их задержит полиция и скрылись с места происшествия. Пострадавшему вовремя оказали помощь врачи.

Материалы уголовного дела, собранные сотрудниками Следкома и полицейскими, направлены в прокуратуру.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как парень явился к подруге и едва не убил троих жительниц краевой столицы.

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