Отчаянно боролся за жизнь: как жертва испортила план преступников в Приморье

Отчаянное стремление жить сбило с толку злоумышленников в Приморском крае

Сюжет Уголовное дело

Приморцы намеревались жестоко лишить жизни мужчину, но что-то пошло не так во Владивостоке. Они не учли того, что их жертва не поддастся жутким обстоятельствам.