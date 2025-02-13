«Отдал гадам миллионы»: мошенники оставили мужчину по уши в долгах в Приморье

64-летний житель села Новосысоевка, желая заработать на инвестициях, стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег. Мужчина нашел в интернете приложение для инвестиций и зарегистрировался. Вскоре ему позвонил «брокер» и предложил помощь в инвестировании, убедив перевести деньги и оформить кредит. В общей сложности, потерпевший перевел злоумышленнику 2 миллиона 595 тысяч рублей.