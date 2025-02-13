vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 10:53

Published 13 февраля, 10:53

Modified 13 февраля, 10:55

Updated 13 февраля, 10:55

«Отдал гадам миллионы»: мошенники оставили мужчину по уши в долгах в Приморье

«Отдал гадам миллионы»: мошенники оставили мужчину по уши в долгах в Приморье

13 февраля 2025, 10:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Мошенничество
Доверился «брокеру» из интернета и потерял миллионы: житель Яковлевского района Приморья стал жертвой мошенников. Мужчина лишился почти 2,6 миллиона рублей, вложив деньги в фейковое инвестиционное приложение.

 

64-летний житель села Новосысоевка, желая заработать на инвестициях, стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег. Мужчина нашел в интернете приложение для инвестиций и зарегистрировался. Вскоре ему позвонил «брокер» и предложил помощь в инвестировании, убедив перевести деньги и оформить кредит. В общей сложности, потерпевший перевел злоумышленнику 2 миллиона 595 тысяч рублей.

Когда мужчина попытался вывести деньги, понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Полиция предупреждает о необходимости проверять информацию и остерегаться сомнительных предложений о заработке в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аферисте, который провернул схему на миллионы рублей.

Житель Приморья провернул «аферу века» с материнским капиталом: схема на миллионы
Узнать подробнее
Читайте также:
Очередь до самого Сочи: аферистка из Приморья обманула десятки жителей города-курортаПонты или угрозы? Житель Приморья попытался впечатлить молодого парня своим стволомНе теряли надежду почти 20 лет: страшное убийство ребенка раскрыто в Приморье — видео
#Новости#Мошенничество#Долги#Уголовное дело#Полиция#Аферисты#Приморский край#Инвестиции#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика