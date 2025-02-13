Отечественный автопром подгорает: медицинский транспорт вспыхнул в Приморье — видео

Posted 13 февраля, 05:15
Published 13 февраля, 05:15
Modified 13 февраля, 05:17
Updated 13 февраля, 05:17
В краевой столице на Калинина загорелся медицинский УАЗ, сообщают в новых медиа. По словам очевидцев, автомобилист, схватив огнетушитель, начал ликвидацию возгорания. Более того, неравнодушные горожане пришли на подмогу водителю.
Судя по всему, общими силами приморцам удалось противостоять пламени и не допустить осложнения ситуации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что междугородний автобус загорелся на ходу в Кировском районе. В салоне находились около пяти человек.