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Posted 13 февраля, 05:15

Published 13 февраля, 05:15

Modified 13 февраля, 05:17

Updated 13 февраля, 05:17

УАЗ медиков загорелся во Владивостоке

Отечественный автопром подгорает: медицинский транспорт вспыхнул в Приморье — видео

13 февраля 2025, 05:15
Фото: vostokmedia.com.

УАЗ медиков загорелся во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Белый дым поднимается ввысь над дорогой во Владивостоке. Всему виной огненное происшествие на Чуркине. Очевидцы поделились подробностями опасного инцидента.

В краевой столице на Калинина загорелся медицинский УАЗ, сообщают в новых медиа. По словам очевидцев, автомобилист, схватив огнетушитель, начал ликвидацию возгорания. Более того, неравнодушные горожане пришли на подмогу водителю.

Судя по всему, общими силами приморцам удалось противостоять пламени и не допустить осложнения ситуации.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что междугородний автобус загорелся на ходу в Кировском районе. В салоне находились около пяти человек.

Пять человек было внутри: автобус сгорел дотла в Приморье — фото
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