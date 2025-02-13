vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 03:22

Published 13 февраля, 03:22

Modified 13 февраля, 03:24

Updated 13 февраля, 03:24

Состояние прилавков с выпечкой шокировали жителей Приморского края

Пирожочки под прицелом камер: еда из супермаркета Владивостока оскандалилась — видео

13 февраля 2025, 03:22
Фото: Изображение Midjourney.

Состояние прилавков с выпечкой шокировали жителей Приморского края

Сюжет
Продукты питания
Магазинная еда вновь оказалась в центре скандала во Владивостоке. На сей раз виновники «торжества» меньше, а возмущений все больше и больше среди приморцев.

Жаренные пирожки у многих ассоциируются с вредной пищей, но, судя по кадрам, владивостокские магазины уже пытаются избавиться от данного стереотипа. В одном из супермаркетов появились пирожки с белковой добавкой, которая может попасть в пакетик с едой. Но подобное случится только по воле случая.

Бодрые тараканчики разгуливают по прилавкам, не боясь ни света, ни покупателей. Кто-то видит в этом лишь повод улыбнуться, а некоторые уже подняли шум вокруг усатых «протеинов».

Антиреклама или маркетинговый ход? — Вот в чем вопрос.

Ранее «Восток-Медиа» писало о необычной пирушке, которая дошла до всех профильных инстанций Владивостока.

Конец крысиной пирушке: история грызуна в магазине Приморья дошла до Роспотребнадзора
Узнать подробнее
Читайте также:
Бегали по улице жареные курицы: в Приморье нет проблем с поставками курятиныКрупный пожар уничтожил продуктовый склад во Владивостоке в первый день годаПредновогодний бум: ТОП-5 самых востребованных услуг в Приморье — что заказывают чаще
#Новости#Владивосток#Продукты питания#Маркетинг#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика