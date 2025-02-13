Пирожочки под прицелом камер: еда из супермаркета Владивостока оскандалилась — видео

Posted 13 февраля, 03:22
Published 13 февраля, 03:22
Modified 13 февраля, 03:24
Updated 13 февраля, 03:24
Жаренные пирожки у многих ассоциируются с вредной пищей, но, судя по кадрам, владивостокские магазины уже пытаются избавиться от данного стереотипа. В одном из супермаркетов появились пирожки с белковой добавкой, которая может попасть в пакетик с едой. Но подобное случится только по воле случая.
Бодрые тараканчики разгуливают по прилавкам, не боясь ни света, ни покупателей. Кто-то видит в этом лишь повод улыбнуться, а некоторые уже подняли шум вокруг усатых «протеинов».
Антиреклама или маркетинговый ход? — Вот в чем вопрос.
Ранее «Восток-Медиа» писало о необычной пирушке, которая дошла до всех профильных инстанций Владивостока.