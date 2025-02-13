Пирожочки под прицелом камер: еда из супермаркета Владивостока оскандалилась — видео

Жаренные пирожки у многих ассоциируются с вредной пищей, но, судя по кадрам, владивостокские магазины уже пытаются избавиться от данного стереотипа. В одном из супермаркетов появились пирожки с белковой добавкой, которая может попасть в пакетик с едой. Но подобное случится только по воле случая.