Полгода заражала людей: болезнь уничтожила женщину за считанные месяцы в Приморье

Posted 13 февраля, 02:33
Published 13 февраля, 02:33
Modified 13 февраля, 02:35
Updated 13 февраля, 02:35
В МСЧ №100 поступила женщина в критическом состоянии с тяжелой гипоксией, сообщили в пресс-службе медучреждения. Более того, недуг пациентки угрожал и другим фокинцам.
Врачи выяснили, что у больной двусторонний туберкулез в терминальной стадии. Ее оперативно перевели на искусственную вентиляцию легких и экстренно транспортировали в краевой туберкулезный диспансер. Однако она скончалась в больнице через два дня.
Оказалось, страшный диагноз женщине поставили еще прошлой осенью. Именно в сентябре ей вручили направление к фтизиатру. Но пациентка пренебрегла рекомендациями специалистов и в течение пяти месяцев не лечилась. Страшно представить, скольких приморцев успела заразить больная.
«К сожалению, это не единичный случай, на днях в стационаре скончался пациент с диссеминированной формой туберкулеза, сочетанной с ВИЧ-инфекцией, который также никуда не обращался со своим заболеванием, хотя и чувствовал себя плохо уже несколько месяцев», — подчеркнули медики.
Врачи взывают жителей региона к ответственности. Ведь человек с открытой формой туберкулеза заражает десятки человек ежегодно. Берегите себя и своевременно проходите флюорографию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие мифы о раке ходят в Приморском крае.