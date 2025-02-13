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Posted 13 февраля, 02:33

Published 13 февраля, 02:33

Modified 13 февраля, 02:35

Updated 13 февраля, 02:35

Женщина могла заразить смертельным недугом десятки жителей Приморского края

Полгода заражала людей: болезнь уничтожила женщину за считанные месяцы в Приморье

13 февраля 2025, 02:33
Фото: 1MI.

Женщина могла заразить смертельным недугом десятки жителей Приморского края

Сюжет
ВИЧ-инфекция
Страшный диагноз, беспечная жизнь в течение пяти месяцев и мучительная смерть. Именно так провела последние полгода жительница Приморья, чей организм погибал без кислорода.

В МСЧ №100 поступила женщина в критическом состоянии с тяжелой гипоксией, сообщили в пресс-службе медучреждения. Более того, недуг пациентки угрожал и другим фокинцам.

Врачи выяснили, что у больной двусторонний туберкулез в терминальной стадии. Ее оперативно перевели на искусственную вентиляцию легких и экстренно транспортировали в краевой туберкулезный диспансер. Однако она скончалась в больнице через два дня.

Оказалось, страшный диагноз женщине поставили еще прошлой осенью. Именно в сентябре ей вручили направление к фтизиатру. Но пациентка пренебрегла рекомендациями специалистов и в течение пяти месяцев не лечилась. Страшно представить, скольких приморцев успела заразить больная.

«К сожалению, это не единичный случай, на днях в стационаре скончался пациент с диссеминированной формой туберкулеза, сочетанной с ВИЧ-инфекцией, который также никуда не обращался со своим заболеванием, хотя и чувствовал себя плохо уже несколько месяцев», — подчеркнули медики.

Врачи взывают жителей региона к ответственности. Ведь человек с открытой формой туберкулеза заражает десятки человек ежегодно. Берегите себя и своевременно проходите флюорографию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие мифы о раке ходят в Приморском крае.

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