Положительная статистика с нюансиком: кого нещадно косят опасные инфекции в Приморье

Posted 13 февраля, 06:32
Published 13 февраля, 06:32
Modified 13 февраля, 06:34
Updated 13 февраля, 06:34
Роспотребнадзор поделился положительной динамикой, которая прослеживается в крае. Оказывается, заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 29,44%. Более того, зафиксировано уменьшение заболевших коронавирусной инфекцией на 7,69%, отметили в пресс-службе правительства Приморья.
Однако тревожные «звоночки» все равно присутствуют в статистике, предоставленной профильными экспертами.
«Случаи гриппа регистрируются среди не привитых против этого заболевания лиц. Среди лабораторно обследованных случаев ОРВИ прослеживается увеличение доли выявленных вирусов гриппа, и в сравнении с предыдущей неделей отмечается нарастание с 35,8% до 43,2%», — отметили специалисты лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии.
Так, на прошлой неделе два детских сада закрыли из-за высокой заболеваемости сезонными недугами среди воспитанников.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как женщина на протяжении полугода являлась источником заражения для жителей Приморского края.