Положительная статистика с нюансиком: кого нещадно косят опасные инфекции в Приморье

Роспотребнадзор поделился положительной динамикой, которая прослеживается в крае. Оказывается, заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 29,44%. Более того, зафиксировано уменьшение заболевших коронавирусной инфекцией на 7,69%, отметили в пресс-службе правительства Приморья.