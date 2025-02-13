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Posted 13 февраля, 06:32

Published 13 февраля, 06:32

Modified 13 февраля, 06:34

Updated 13 февраля, 06:34

Как сезон простуд отразился на жителях Приморского края

Положительная статистика с нюансиком: кого нещадно косят опасные инфекции в Приморье

13 февраля 2025, 06:32
Фото: Изображение Midjourney.

Как сезон простуд отразился на жителях Приморского края

Сюжет
ОРВИ
Эпидемия из-за ОРВИ Приморью не грозит. Но грустная статистика не обошла стороной регион.

Роспотребнадзор поделился положительной динамикой, которая прослеживается в крае. Оказывается, заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 29,44%. Более того, зафиксировано уменьшение заболевших коронавирусной инфекцией на 7,69%, отметили в пресс-службе правительства Приморья.

Однако тревожные «звоночки» все равно присутствуют в статистике, предоставленной профильными экспертами.

«Случаи гриппа регистрируются среди не привитых против этого заболевания лиц. Среди лабораторно обследованных случаев ОРВИ прослеживается увеличение доли выявленных вирусов гриппа, и в сравнении с предыдущей неделей отмечается нарастание с 35,8% до 43,2%», — отметили специалисты лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

Так, на прошлой неделе два детских сада закрыли из-за высокой заболеваемости сезонными недугами среди воспитанников.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как женщина на протяжении полугода являлась источником заражения для жителей Приморского края.

Полгода заражала людей: болезнь уничтожила женщину за считанные месяцы в Приморье
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