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Posted 13 февраля, 03:42

Published 13 февраля, 03:42

Modified 13 февраля, 03:44

Updated 13 февраля, 03:44

О тяжелых последствиях неверного ухода за новорожденными рассказали в Приморье

Потеря слуха и зрения: как мамы калечат детей любовью в Приморье

13 февраля 2025, 03:42
Фото: Изображение Midjourney.

О тяжелых последствиях неверного ухода за новорожденными рассказали в Приморье

Сюжет
Травмы
Как обычное укачивание может привести к непоправимым последствиям? — Об уходе за младенцами рассказали врачи из Приморского края.

Материнство — это тяжелый труд, который познается со временем. Однако порой опыт может стать печальным для молодых родителей. В Детском здравоохранении Приморья рассказали, чем может обернуться неправильное укачивание малыша.

Мамам и папам необходимо помнить о том, что нельзя встряхивать ребенка. Слабенькое тельце новорожденного тяжело переносит сильные колебания. Неосторожные манипуляции могут привести к травмам головы и шеи.

Более того, у дитя может проявиться синдром детского встряхивания. Данный недуг чреват серьезными повреждениями мозга, зрения и развития.

Нередко сильные колебания приводят к ухудшению слуха ребенка, которые могут спровоцировать проблемы с внутренним ухом.

«Важно помнить, что для успокоения младенца часто достаточно спокойного укачивания или легкого массажа. Иногда достаточно дать малышу бутылочку или приложить к груди», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В любом случае неопытные родители могут обратиться за профессиональной помощью к педиатрам.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что кривые ноги у детей могут свидетельствовать о наличии опасных болезней. Приморские врачи рассказали об этом более подробно.

Коварно поражает почки: что нужно знать о кривых ножках у детей родителям из Приморья
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