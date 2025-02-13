Потеря слуха и зрения: как мамы калечат детей любовью в Приморье

Posted 13 февраля, 03:42
Published 13 февраля, 03:42
Modified 13 февраля, 03:44
Updated 13 февраля, 03:44
Материнство — это тяжелый труд, который познается со временем. Однако порой опыт может стать печальным для молодых родителей. В Детском здравоохранении Приморья рассказали, чем может обернуться неправильное укачивание малыша.
Мамам и папам необходимо помнить о том, что нельзя встряхивать ребенка. Слабенькое тельце новорожденного тяжело переносит сильные колебания. Неосторожные манипуляции могут привести к травмам головы и шеи.
Более того, у дитя может проявиться синдром детского встряхивания. Данный недуг чреват серьезными повреждениями мозга, зрения и развития.
Нередко сильные колебания приводят к ухудшению слуха ребенка, которые могут спровоцировать проблемы с внутренним ухом.
«Важно помнить, что для успокоения младенца часто достаточно спокойного укачивания или легкого массажа. Иногда достаточно дать малышу бутылочку или приложить к груди», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В любом случае неопытные родители могут обратиться за профессиональной помощью к педиатрам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что кривые ноги у детей могут свидетельствовать о наличии опасных болезней. Приморские врачи рассказали об этом более подробно.