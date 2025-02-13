Поутих февраль слегка: мягкая погода сегодня в Приморском крае

Posted 12 февраля, 23:09
Published 12 февраля, 23:09
Modified 12 февраля, 23:11
Updated 12 февраля, 23:11
По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем — поле повышенного атмосферного давления. По всему региону — преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Морозы местами уступают место плюсовым температурам: днём от +1 до -10°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер к вечеру станет сильным. Температура воздуха -1…-3°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каких кульбитов ждать от погоды в течение недели.