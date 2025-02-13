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Posted 12 февраля, 23:09

Published 12 февраля, 23:09

Modified 12 февраля, 23:11

Updated 12 февраля, 23:11

Морозы в Приморском крае временно отступили

Поутих февраль слегка: мягкая погода сегодня в Приморском крае

12 февраля 2025, 23:09
Фото: vostokmedia.com.

Морозы в Приморском крае временно отступили

Сюжет
Погода
Середина февраля в этом году в Приморском крае — с точки зрения погоды — мягкая. Морозы слегка утихли, снега тоже не ожидается. Почти.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем — поле повышенного атмосферного давления. По всему региону — преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Морозы местами уступают место плюсовым температурам: днём от +1 до -10°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер к вечеру станет сильным. Температура воздуха -1…-3°C.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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