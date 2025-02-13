Поутих февраль слегка: мягкая погода сегодня в Приморском крае

Морозы в Приморском крае временно отступили

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Середина февраля в этом году в Приморском крае — с точки зрения погоды — мягкая. Морозы слегка утихли, снега тоже не ожидается. Почти.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем — поле повышенного атмосферного давления. По всему региону — преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Морозы местами уступают место плюсовым температурам: днём от +1 до -10°C. Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер к вечеру станет сильным. Температура воздуха -1…-3°C. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каких кульбитов ждать от погоды в течение недели. Температурный кульбит от снегопада до +6°С: погода «сходит с ума» в Приморье? Узнать подробнее