«Предупреждения №1 — нет»: весна трется на пороге у Приморья

Как сообщается на портале «Маглипогода», предстоящие выходные окажутся весьма приятными для приморцев. Несмотря на ветер, который продолжит властвовать в регионе завтра, ближайшая суббота выдастся спокойной и теплой. В южный районах столбики термометров поднимутся до плюсовых значений, отметил основатель сайта Руслан Юрковский.