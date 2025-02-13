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Posted 13 февраля, 04:54

Published 13 февраля, 04:54

Modified 13 февраля, 04:56

Updated 13 февраля, 04:56

Весеннее тепло ошарашит жителей Приморского края посреди февраля

«Предупреждения №1 — нет»: весна трется на пороге у Приморья

13 февраля 2025, 04:54
Фото: 1MI.

Весеннее тепло ошарашит жителей Приморского края посреди февраля

Сюжет
Погода
Только население оклемалось после суровых зимних морозов, а весна уже тут как. Тепло бесцеремонно врывается в регион. Февральские выходные порадуют Приморский край.

Как сообщается на портале «Маглипогода», предстоящие выходные окажутся весьма приятными для приморцев. Несмотря на ветер, который продолжит властвовать в регионе завтра, ближайшая суббота выдастся спокойной и теплой. В южный районах столбики термометров поднимутся до плюсовых значений, отметил основатель сайта Руслан Юрковский.

«Весна ближе, чем вы думаете», — интригующе подчеркнул метеоблогер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что февральские морозы поутихли в Приморском крае.

Поутих февраль слегка: мягкая погода сегодня в Приморском крае
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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Весна#Приморский край#Руслан Юрковский
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