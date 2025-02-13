«Предупреждения №1 — нет»: весна трется на пороге у Приморья

Posted 13 февраля, 04:54
Published 13 февраля, 04:54
Modified 13 февраля, 04:56
Updated 13 февраля, 04:56
Как сообщается на портале «Маглипогода», предстоящие выходные окажутся весьма приятными для приморцев. Несмотря на ветер, который продолжит властвовать в регионе завтра, ближайшая суббота выдастся спокойной и теплой. В южный районах столбики термометров поднимутся до плюсовых значений, отметил основатель сайта Руслан Юрковский.
«Весна ближе, чем вы думаете», — интригующе подчеркнул метеоблогер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что февральские морозы поутихли в Приморском крае.