Пять человек было внутри: автобус сгорел дотла в Приморье — фото

Posted 12 февраля, 23:22
Published 12 февраля, 23:22
Modified 12 февраля, 23:24
Updated 12 февраля, 23:24
В Горных Ключах загорелся междугородний автобус, сообщает пресс-служба прокуратуры. Транспортное средство выгорело практически дотла из-за объятого пламенем двигателя
Стоит отметить, что в салоне находились около пяти человек, но никто не пострадал.
«С целью координации правоохранительных органов и специальных служб на место выехал представитель прокуратуры района», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Специалисты также оценят организацию перевозки пассажиров.