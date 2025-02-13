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Posted 12 февраля, 23:22

Published 12 февраля, 23:22

Modified 12 февраля, 23:24

Updated 12 февраля, 23:24

Междугородний автобус вспыхнул на ходу в Приморском крае

Пять человек было внутри: автобус сгорел дотла в Приморье — фото

12 февраля 2025, 23:22
Фото: prosecutor_pk.

Междугородний автобус вспыхнул на ходу в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Непредвиденное обстоятельство сделало минувший вечер горячим для приморцев в Кировском районе. Ведь они оказались в автомобиле, который внезапно охватило пламя.

В Горных Ключах загорелся междугородний автобус, сообщает пресс-служба прокуратуры. Транспортное средство выгорело практически дотла из-за объятого пламенем двигателя

Стоит отметить, что в салоне находились около пяти человек, но никто не пострадал.

«С целью координации правоохранительных органов и специальных служб на место выехал представитель прокуратуры района», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Специалисты также оценят организацию перевозки пассажиров.

Фото: prosecutor_pk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице загорелся маршрутный автобус.

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