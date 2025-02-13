Пять человек было внутри: автобус сгорел дотла в Приморье — фото

Междугородний автобус вспыхнул на ходу в Приморском крае

Сюжет Пожар

Непредвиденное обстоятельство сделало минувший вечер горячим для приморцев в Кировском районе. Ведь они оказались в автомобиле, который внезапно охватило пламя.