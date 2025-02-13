Самый добрый автопоезд — с детскими врачами — курсирует по Приморскому краю

Медицинский автопоезд побывает в отдалённых районах Приморского края

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Большой медицинский автопоезд с начала февраля работает в Приморском крае. Его особенность в том, что в основном в составе медицинских бригад — детские специалисты. Сегодня врачи работают в отдалённых посёлках Уссурийского района.

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина рассказала, что мобильная бригада медиков проедет по всему краю и завершит обследования юных пациентов в октябре в Черниговке и Находке. Каких специалистов везёт автопоезд к юным пациентам? Педиатров, детских хирургов и офтальмологов, детских эндокринологов и урологов-андрологов. Также в бригадах работают врачи, специализирующиеся в таких направлениях, как травматология-ортопедия, акушерство-гинекология, детская стоматология, оториноларингология, психиатрия, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика. В каждом муниципалитете — в том числе и на северах Приморья — мобильные бригады будут работать от четырёх до 10 дней. О том, когда в тот или иной населённый пункт приедет автопоезд, знают и руководство муниципалитетов, и школ и детских садов, медицинских учреждений. — Отдельно записывать детей для осмотра медиками выездных бригад родителям не нужно: списки подготовят и проинформируют родителей ответственные работники медицинских организаций, — подчеркнула Вера Щербина. Отметим, что медицинские автопоезда «с детским уклоном» выезжают на работу в Приморье уже традиционно. В 2024 году такие мобильные медицинские комплексы провели 38 выездов в 32 муниципалитета Приморья. Было осмотрено почти 19 тысяч детей. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какую уникальную операцию провели в Приморье врачи трёхлетнему ребёнку. Ранее никто не решался в Приморье: что медикам удалось сделать с трехлетним ребёнком Узнать подробнее