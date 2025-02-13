Самый добрый автопоезд — с детскими врачами — курсирует по Приморскому краю

Posted 12 февраля, 23:53
Published 12 февраля, 23:53
Modified 12 февраля, 23:55
Updated 12 февраля, 23:55
Председатель правительства Приморского края Вера Щербина рассказала, что мобильная бригада медиков проедет по всему краю и завершит обследования юных пациентов в октябре в Черниговке и Находке.
Каких специалистов везёт автопоезд к юным пациентам? Педиатров, детских хирургов и офтальмологов, детских эндокринологов и урологов-андрологов. Также в бригадах работают врачи, специализирующиеся в таких направлениях, как травматология-ортопедия, акушерство-гинекология, детская стоматология, оториноларингология, психиатрия, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика.
В каждом муниципалитете — в том числе и на северах Приморья — мобильные бригады будут работать от четырёх до 10 дней.
О том, когда в тот или иной населённый пункт приедет автопоезд, знают и руководство муниципалитетов, и школ и детских садов, медицинских учреждений.
— Отдельно записывать детей для осмотра медиками выездных бригад родителям не нужно: списки подготовят и проинформируют родителей ответственные работники медицинских организаций, — подчеркнула Вера Щербина.
Отметим, что медицинские автопоезда «с детским уклоном» выезжают на работу в Приморье уже традиционно. В 2024 году такие мобильные медицинские комплексы провели 38 выездов в 32 муниципалитета Приморья. Было осмотрено почти 19 тысяч детей.
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