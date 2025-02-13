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Posted 13 февраля, 05:50

Published 13 февраля, 05:50

Modified 13 февраля, 05:52

Updated 13 февраля, 05:52

Во Владивостоке вручили ключи от квартир детям-сиротам

Счастья вашему дому: глава Владивостока вручил ключи от квартир детям-сиротам

13 февраля 2025, 05:50
Фото: @shestakovblog.

Во Владивостоке вручили ключи от квартир детям-сиротам

Сюжет
Жилье
В душевной и тёплой обстановке глава Владивостока Константин Шестаков вручил ключи от квартир детям-сиротам.

Вопросы обеспечения жильем детей-сирот — одни из приоритетных в работе команды Константина Шестакова. Регулярно глава города — вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко — проверяет, как идёт строительство многоквартирных домов на Русской, 57, где часть квартир будет направлена именно этой категории льготников.

По итогам 2024 года квартиры во Владивостоке получили 55 детей-сирот. 45 из них приобрели жилье с помощью социальной выплаты. Еще 10 квартир было предоставлено по договорам специализированного найма. Эта работа ведется при поддержке правительства Приморского края.

На днях ключи ещё от трех квартир получили — из рук главы города — дети-сироты. Показательно, что во всех переданных квартирах выполнен ремонт и установлена необходимая сантехника. Счастливые новосёлы заверили: переезд запланирован на ближайшее время, так хочется почувствовать себя владельцем личного жилья.

Фото: @shestakovblog

Отметим, что под личным контролем Константина Шестакова в администрации Владивостока ведется прием заявлений о предоставлении детям-сиротам выплат на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность. Ее размер составляет 6,18 млн рублей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как ведутся работы по очистке города от хлама и мусора.

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#Новости#Владивосток#Жилье#Константин Шестаков#Приморский край#Жилье для сирот
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