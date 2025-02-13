Счастья вашему дому: глава Владивостока вручил ключи от квартир детям-сиротам

На днях ключи ещё от трех квартир получили — из рук главы города — дети-сироты. Показательно, что во всех переданных квартирах выполнен ремонт и установлена необходимая сантехника. Счастливые новосёлы заверили: переезд запланирован на ближайшее время, так хочется почувствовать себя владельцем личного жилья.