Специалисты со всей страны трудоустраиваются на предприятия Хабаровского края

Posted 13 февраля, 07:47
Published 13 февраля, 07:47
Modified 13 февраля, 10:51
Updated 13 февраля, 10:51
С 2025 года краевая программа повышения мобильности трудовых ресурсов реализуется в рамках президентского национального проекта «Кадры».
В комитете по труду и занятости населения правительства края отметили, что одна из главных задач национального проекта — обеспечить экономику страны необходимыми специалистами, в том числе за счет повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках специальных программ.
— В декабре прошлого года между правительством края и Минтрудом России заключено соглашение о выделении на эти цели 224 млн рублей бюджетных средств, из которых 179,2 млн рублей — средства федеральной субсидии, 44,8 миллиона рублей — краевые деньги, — сообщил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края Григорий Солодянкин.
Он отметил, что с начала года в край уже приехали первые 17 работников. Они заняли рабочие места на предприятиях ПАО «Амурский судостроительный завод», ПАО «Русолово», ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат», ООО «Амурсталь».
Один из них — Александр Зайцев, переехавший из Кемеровской области в Комсомольск-на-Амуре, где ему предложили должность заместителя главного энергетика — главного электрика завода «Амурсталь». Стаж его работы на металлургических предприятиях превышает 30 лет.
— Практически всю жизнь я трудился на одном предприятии. Начинал с должности дежурного электромонтера, дорос до главного специалиста. Так как возможности дальнейшего профессионального роста не было, я с удовольствием принял предложение «Амурстали». Очень понравился город Комсомольск-на-Амуре, завод, поэтому по окончании срока действия программы хотел бы продолжить работать здесь, — рассказал Александр Зайцев.
Он отметил, что по программе мобильности трудовых ресурсов ему предоставляется ряд льгот. Например, оплата аренды жилья, проезд до места работы, компенсация затрат на благоустройство. Этими льготами он планирует воспользоваться.
Напомним, программа повышения мобильности трудовых ресурсов реализуется в Хабаровском крае уже 11-й год. За это время в организации различных отраслей экономики региона привлечено почти 1,5 тысячи человек. Среди них руководящие работники, летный персонал, инженеры, сотрудники по обслуживанию железнодорожных составов, экономисты, рабочие высокой квалификации.
Участники программы могут рассчитывать на меры государственной поддержки в размере 1 миллион рублей на каждого привлеченного работника. Средства используются для компенсации расходов по переезду, жилищному обустройству, профессиональному обучению, оплате мест в детских садах, медицинскому обслуживанию.