Специалисты со всей страны трудоустраиваются на предприятия Хабаровского края

Напомним, программа повышения мобильности трудовых ресурсов реализуется в Хабаровском крае уже 11-й год. За это время в организации различных отраслей экономики региона привлечено почти 1,5 тысячи человек. Среди них руководящие работники, летный персонал, инженеры, сотрудники по обслуживанию железнодорожных составов, экономисты, рабочие высокой квалификации.