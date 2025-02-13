Спортсмены из Приморья приняли участие в СВО — сетями-невидимками

В пресс-службе правительства Приморского края подчеркнули: сети будут использоваться в зоне специальной военной операции для защиты военнослужащих, техники и укреплений от атак беспилотных летательных аппаратов. Они изготовлены из особой лески, которую вражеские дроны не видят. Мало того, они запутываются в этих сетях и теряют управление, а значит — не выполняют поставленных целей.