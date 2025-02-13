Спортсмены из Приморья приняли участие в СВО — сетями-невидимками

Posted 13 февраля, 06:00
Published 13 февраля, 06:00
Modified 13 февраля, 06:02
Updated 13 февраля, 06:02
В пресс-службе правительства Приморского края подчеркнули: сети будут использоваться в зоне специальной военной операции для защиты военнослужащих, техники и укреплений от атак беспилотных летательных аппаратов. Они изготовлены из особой лески, которую вражеские дроны не видят. Мало того, они запутываются в этих сетях и теряют управление, а значит — не выполняют поставленных целей.
— Такое технологическое решение в современных условиях в зоне СВО направлено на повышение безопасности и снижение рисков от ударных и разведывательных дронов, — отметил министр спорта Жан Кузнецов, добавив, что и федерация рыболовного спорта, и минспорт уже неоднократно оказывали приморским боевым подразделениям, находящимся на спецоперации, различную помощь, отправляли гуманитарные грузы.
Также Жан Кузнецов подчеркнул: подобная работа будет продолжена.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, сколько тонн груза для бойцов на СВО ушло из Владивостока только в феврале.