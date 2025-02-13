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Posted 13 февраля, 06:00

Published 13 февраля, 06:00

Modified 13 февраля, 06:02

Updated 13 февраля, 06:02

Антидроновые сети для бойцов СВО собрали спортсмены Приморского края

Спортсмены из Приморья приняли участие в СВО — сетями-невидимками

13 февраля 2025, 06:00
Фото: primorsky.ru.

Антидроновые сети для бойцов СВО собрали спортсмены Приморского края

Сюжет
СВО
Более 20 мешков антидроновых сетей передали представители министерства физической культуры и спорта Приморья и краевая федерация рыболовного спорта морским пехотинцам из 155-й отдельной бригады ТОФ, сражающимся на СВО.

В пресс-службе правительства Приморского края подчеркнули: сети будут использоваться в зоне специальной военной операции для защиты военнослужащих, техники и укреплений от атак беспилотных летательных аппаратов. Они изготовлены из особой лески, которую вражеские дроны не видят. Мало того, они запутываются в этих сетях и теряют управление, а значит — не выполняют поставленных целей.

— Такое технологическое решение в современных условиях в зоне СВО направлено на повышение безопасности и снижение рисков от ударных и разведывательных дронов, — отметил министр спорта Жан Кузнецов, добавив, что и федерация рыболовного спорта, и минспорт уже неоднократно оказывали приморским боевым подразделениям, находящимся на спецоперации, различную помощь, отправляли гуманитарные грузы.

Также Жан Кузнецов подчеркнул: подобная работа будет продолжена.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, сколько тонн груза для бойцов на СВО ушло из Владивостока только в феврале.

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#Новости#Общество#Владивосток#СВО#Приморский край
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