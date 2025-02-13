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Posted 13 февраля, 00:57

Published 13 февраля, 00:57

Modified 13 февраля, 00:59

Updated 13 февраля, 00:59

Пожар охватил торговые павильоны в Приморском крае

Три павильона вспыхнуло: жуткий пожар случился в Приморье

13 февраля 2025, 00:57
Фото: 1MI.

Пожар охватил торговые павильоны в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Пламя уничтожило сразу несколько торговых точек в Находке. Более ста квадратов оказались в огне, сообщили спасатели.

В Находке произошел крупный пожар в районе торговых павильонов на Песчаной, сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели прибыли на место инцидента и успешно противостояли огню, который охватил три киоска, площадь которых составляет 104 квадратных метра.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. В причинах возгорания разбираются дознаватели ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два гаражных бокса загорелись во Владивостоке. Пламя успело распространиться на 100 квадратных метрах.

Официальная информация: два гаража «пали» в бою с мощным пожаром во Владивостоке
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