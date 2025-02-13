Три павильона вспыхнуло: жуткий пожар случился в Приморье

Posted 13 февраля, 00:57
Published 13 февраля, 00:57
Modified 13 февраля, 00:59
Updated 13 февраля, 00:59
В Находке произошел крупный пожар в районе торговых павильонов на Песчаной, сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
Спасатели прибыли на место инцидента и успешно противостояли огню, который охватил три киоска, площадь которых составляет 104 квадратных метра.
В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. В причинах возгорания разбираются дознаватели ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два гаражных бокса загорелись во Владивостоке. Пламя успело распространиться на 100 квадратных метрах.