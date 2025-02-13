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Posted 13 февраля, 07:07

Published 13 февраля, 07:07

Modified 13 февраля, 07:09

Updated 13 февраля, 07:09

Концерт Сесара Мендеса пройдёт во Владивостоке накануне 8 Марта

«Целуй меня крепче», — скажет в начале весны страстный мачо всему Владивостоку

13 февраля 2025, 07:07
Фото: Предоставлено организаторами.

Концерт Сесара Мендеса пройдёт во Владивостоке накануне 8 Марта

Сюжет
Концерт
Известный латиноамериканский исполнитель Сесар Мендес выступит во Владивостоке в начале весны. Концерт (6+) пройдёт под сводами кирхи — церкви святого Павла

Сесар Мендес — солист Приморской сцены Мариинского театра, обладатель бархатного баритона, уже не в первый раз даёт сольные концерты во Владивостоке. Выпускник Пуэрториканской консерватории, он давно отдал своё сердце не только оперным ариям, но и страстным латиноамерканским, испанским и неаполитанским песням. Под сводами кирхи они звучат еще загадочнее.

В программу концерта «Bésame mucho» (6+) исполнитель включил такие хиты, как O sole mio («О, моё солнце»), Non ti scordar di me («Мне не забыть тебя»), Bésame mucho («Целуй меня крепче») и другие романтичные песни. Именно на романтику будет сделан акцент на этот раз, ведь пройдет выступление в первые дни весны и накануне Международного женского дня — 3 марта.

Аккомпанировать темпераментному певцу будет струнный квартет — скрипки, виолончель, альт.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой важный концерт пройдёт во Владивостоке 23 февраля.

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#Новости#Культура#Владивосток#Концерт#Приморский край
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