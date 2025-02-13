«Целуй меня крепче», — скажет в начале весны страстный мачо всему Владивостоку

Posted 13 февраля, 07:07
Published 13 февраля, 07:07
Modified 13 февраля, 07:09
Updated 13 февраля, 07:09
Сесар Мендес — солист Приморской сцены Мариинского театра, обладатель бархатного баритона, уже не в первый раз даёт сольные концерты во Владивостоке. Выпускник Пуэрториканской консерватории, он давно отдал своё сердце не только оперным ариям, но и страстным латиноамерканским, испанским и неаполитанским песням. Под сводами кирхи они звучат еще загадочнее.
В программу концерта «Bésame mucho» (6+) исполнитель включил такие хиты, как O sole mio («О, моё солнце»), Non ti scordar di me («Мне не забыть тебя»), Bésame mucho («Целуй меня крепче») и другие романтичные песни. Именно на романтику будет сделан акцент на этот раз, ведь пройдет выступление в первые дни весны и накануне Международного женского дня — 3 марта.
Аккомпанировать темпераментному певцу будет струнный квартет — скрипки, виолончель, альт.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой важный концерт пройдёт во Владивостоке 23 февраля.