«Целуй меня крепче», — скажет в начале весны страстный мачо всему Владивостоку

В программу концерта «Bésame mucho» (6+) исполнитель включил такие хиты, как O sole mio («О, моё солнце»), Non ti scordar di me («Мне не забыть тебя»), Bésame mucho («Целуй меня крепче») и другие романтичные песни. Именно на романтику будет сделан акцент на этот раз, ведь пройдет выступление в первые дни весны и накануне Международного женского дня — 3 марта.