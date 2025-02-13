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Posted 13 февраля, 01:25

Published 13 февраля, 01:25

Modified 13 февраля, 01:27

Updated 13 февраля, 01:27

Агрессивного строителя наказали в Приморском крае

Угрожал, но не искренне: история дебошира со стройки подошла к концу в Приморье

13 февраля 2025, 01:25
Фото: Изображение Midjourney.

Агрессивного строителя наказали в Приморском крае

Сюжет
Журналист
Резонансный инцидент с бросанием самореза и агрессивными возгласами с крыши дома подошел к логическому завершению. Дебошир наказан, несмотря на его «последнее слово».

Приморец, производивший демонтаж крыши дома в краевой столице, бросил стройматериал в человека, который снимал его на видео. Более того, дебошир нецензурно ругался и даже угрожал насилием товарищу с камерой, отметили в пресс-службе региональной судебной системы.

На скамье подсудимых мужчина сознался в содеянном, но подчеркнул, что не планировал причинять вред кому-либо. Фигуранту огласили приговор — три года условно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ругань и саморез полетели из рук разъяренного строителя в сторону журналиста во Владивостоке.

Строитель угрожал журналисту во Владивостоке
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