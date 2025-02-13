Угрожал, но не искренне: история дебошира со стройки подошла к концу в Приморье

Posted 13 февраля, 01:25
Published 13 февраля, 01:25
Modified 13 февраля, 01:27
Updated 13 февраля, 01:27
Приморец, производивший демонтаж крыши дома в краевой столице, бросил стройматериал в человека, который снимал его на видео. Более того, дебошир нецензурно ругался и даже угрожал насилием товарищу с камерой, отметили в пресс-службе региональной судебной системы.
На скамье подсудимых мужчина сознался в содеянном, но подчеркнул, что не планировал причинять вред кому-либо. Фигуранту огласили приговор — три года условно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ругань и саморез полетели из рук разъяренного строителя в сторону журналиста во Владивостоке.