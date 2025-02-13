Угрожал, но не искренне: история дебошира со стройки подошла к концу в Приморье

Приморец, производивший демонтаж крыши дома в краевой столице, бросил стройматериал в человека, который снимал его на видео. Более того, дебошир нецензурно ругался и даже угрожал насилием товарищу с камерой, отметили в пресс-службе региональной судебной системы.