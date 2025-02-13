В чем смысл, брат: найти главное возьмутся участники конкурса имени Сергея Ефремова

Posted 13 февраля, 02:02
Published 13 февраля, 02:02
Modified 13 февраля, 02:04
Updated 13 февраля, 02:04
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: инициативу провести такой конкурс выдвинули бойцы отряда «Тигр» и журнал «Судьба». Проект поддержали в полпредстве президента Российской Федерации в ДФО и в «Фонде развития социальных инициатив».
Отметим, что также в состав жюри вошёл Виктор Шалай — директор Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева.
Приём заявок на конкурс уже начат — он продлится до 6 апреля.
Всего работы — живописные, графические, выполненные в цифровых технологиях, — можно представить в 13 номинациях (смотри фото).
— Работы могут быть любого срока давности. Мы хотим представить наших авторов более широкой аудитории, поэтому покажем всё, что будет заявлено на конкурс, — уточнили организаторы.
Принять участие в конкурсе могут все желающие, условие одно — возраст участника больше 10 лет. Для победителей и призёров в каждой из номинаций предусмотрены денежные призы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что бюст Героя России Сергея Ефремова будет установлен в Уссурийском суворовском училище.