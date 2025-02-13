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Posted 13 февраля, 02:02

Published 13 февраля, 02:02

Modified 13 февраля, 02:04

Updated 13 февраля, 02:04

Конкурс плакатов имени Героя России Сергея Ефремова пройдёт в Приморском крае

В чем смысл, брат: найти главное возьмутся участники конкурса имени Сергея Ефремова

13 февраля 2025, 02:02
Фото: vostokmedia.com.

Конкурс плакатов имени Героя России Сергея Ефремова пройдёт в Приморском крае

Сюжет
Конкурс
Знаменитый писатель Сергей Лукьяненко возглавил жюри конкурса современного плакатного искусства имени Сергея Ефремова — Героя России, бывшего командира добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатора Приморского края, погибшего в зоне специальной военной операции.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: инициативу провести такой конкурс выдвинули бойцы отряда «Тигр» и журнал «Судьба». Проект поддержали в полпредстве президента Российской Федерации в ДФО и в «Фонде развития социальных инициатив».

Отметим, что также в состав жюри вошёл Виктор Шалай — директор Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

Приём заявок на конкурс уже начат — он продлится до 6 апреля.

Всего работы — живописные, графические, выполненные в цифровых технологиях, — можно представить в 13 номинациях (смотри фото).

Фото: primorsky.ru
— Работы могут быть любого срока давности. Мы хотим представить наших авторов более широкой аудитории, поэтому покажем всё, что будет заявлено на конкурс, — уточнили организаторы.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, условие одно — возраст участника больше 10 лет. Для победителей и призёров в каждой из номинаций предусмотрены денежные призы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что бюст Героя России Сергея Ефремова будет установлен в Уссурийском суворовском училище.

Бюст Героя России Сергея Ефремова установят в Уссурийском суворовском училище
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#Новости#Общество#Конкурс#Владивосток#Приморский край
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