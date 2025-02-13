В ФОМС сообщили, что объемы бесплатной медицины в 2025 году расширены

«Средства на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в полном объеме предусмотрены в бюджете фонда на текущий год, это значит, что застрахованным в ОМС обеспечен доступ к качественной медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, восстановление и лечение, своевременно и в необходимом объеме», — заявил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.