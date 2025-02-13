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Posted 13 февраля, 07:56

Published 13 февраля, 07:56

Modified 13 февраля, 07:56

Updated 13 февраля, 07:56

В ФОМС сообщили, что объемы бесплатной медицины в 2025 году расширены

В ФОМС сообщили, что объемы бесплатной медицины в 2025 году расширены

13 февраля 2025, 07:56
Фото: 1MI.
С 1 января в нашей стране начал работать нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Для повышения шансов россиян на долголетие усиливается борьба с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.

Чтобы достичь данной цели, правительство расширило Программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В новом документе также предусмотрена дополнительная поддержка участников СВО, нуждающихся в медицинской помощи, оценка репродуктивного здоровья и ряд других важных мер, пишет kp.ru.

В частности, на 16,5% выросло финансирование скорой помощи, на 12,9% — амбулаторно-поликлинической помощи, на 7,7% — лечения в дневных стационарах и на 22,4% — в круглосуточных.

«Средства на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в полном объеме предусмотрены в бюджете фонда на текущий год, это значит, что застрахованным в ОМС обеспечен доступ к качественной медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, восстановление и лечение, своевременно и в необходимом объеме», — заявил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

В рамках Программы госгарантий (ПГГ) в текущем году планируется выделить средства на проведение диспансеризации и профилактических осмотров более ста миллионов россиян. В список обследований входят даже те, которые выполняются в платных клиниках за большие деньги.

Одним из нововведений этого года является добавление скрининга на вирусный гепатит C. Данный анализ крови теперь полагается россиянам от 25 лет в рамках диспансеризации раз в 10 лет.

Самой распространенной причиной преждевременной смерти являются сердечно-сосудистые заболевания, среди которых инфаркты и инсульты. Поэтому в ПГГ значительно увеличены объемы медпомощи для пациентов-сердечников. Также более доступными станут некоторые жизненно важные операции.

Также продолжает развиваться система медицинской поддержки будущих родителей. В рамках диспансеризации предусмотрены обследования, которые позволяют оценить репродуктивное здоровье.

Помимо этого, в ПГГ появился специальный раздел «Порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий».

В 2025 году также выросло финансирование на медицинскую реабилитацию, расширяется применение технологий ИИ в диагностике, а по всей стране развивается система центров здоровья.

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