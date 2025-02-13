Весь переломан и легкие почти отказали: кирпичная стена рухнула на мужчину в Приморье

Posted 13 февраля, 06:52
Published 13 февраля, 06:52
Modified 13 февраля, 06:54
Updated 13 февраля, 06:54
В Находке врачи спасли мужчину, на которого обрушилась кирпичная стена высотой около трех метров, сообщает пресс-служба городской больницы.
Ремонт в ангаре едва не обернулся трагедией для горе-строителя, который трудился в одиночку. Однако своевременная медицинская помощь и профессионализм врачей спасли жизнь горожанину.
«Пациент находился в тяжелом состоянии из-за контузии легких и множественных переломов ребер, ключицы и грудины. В плевральной полости скопились кровь и воздух, легкие спались и почти перестали выполнять свои функции», — рассказал заведующий отделением анестезии и реанимации Антон Шкода.
Воздух циркулировал в межмышечном пространстве тканей тела, поступая под кожу. Чтобы заставить работать легкие, хирурги удалили из плевральной полости пострадавшего больше литра крови и воздух.
Сейчас состояние больного стабилизировано, он долечивается под пристальными взорами травматологов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как медики вскрыли тело мужчины, чтобы спасти его жизнь в Приморском крае.