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Posted 13 февраля, 06:52

Published 13 февраля, 06:52

Modified 13 февраля, 06:54

Updated 13 февраля, 06:54

На строителя упала трехметровая стена в Приморском крае

Весь переломан и легкие почти отказали: кирпичная стена рухнула на мужчину в Приморье

13 февраля 2025, 06:52
Фото: Изображение Midjourney.

На строителя упала трехметровая стена в Приморском крае

Сюжет
Ремонт
Ремонт в одиночку — плохая затея. Судя по всему, житель Приморья убедился в этом на личном примере. Ведь строительные работы чуть не погубили его.

В Находке врачи спасли мужчину, на которого обрушилась кирпичная стена высотой около трех метров, сообщает пресс-служба городской больницы.

Ремонт в ангаре едва не обернулся трагедией для горе-строителя, который трудился в одиночку. Однако своевременная медицинская помощь и профессионализм врачей спасли жизнь горожанину.

«Пациент находился в тяжелом состоянии из-за контузии легких и множественных переломов ребер, ключицы и грудины. В плевральной полости скопились кровь и воздух, легкие спались и почти перестали выполнять свои функции», — рассказал заведующий отделением анестезии и реанимации Антон Шкода.

Воздух циркулировал в межмышечном пространстве тканей тела, поступая под кожу. Чтобы заставить работать легкие, хирурги удалили из плевральной полости пострадавшего больше литра крови и воздух.

Сейчас состояние больного стабилизировано, он долечивается под пристальными взорами травматологов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как медики вскрыли тело мужчины, чтобы спасти его жизнь в Приморском крае.

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