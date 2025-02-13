Владимир Ефимов поделился информацией о реновации в районе Москворечье-Сабурово

Владимир Ефимов сообщил, что в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий произойдет реконструкция участка площадью 1,39 гектара. На месте устаревших строений будет возведено новое жилье, соответствующее требованиям программы реновации и нуждам города. Первые этажи новых зданий займут магазины, кафе, рестораны и другие малые предприятия. В рамках этого проекта планируется создать около 170 рабочих мест. Ефимов также подчеркнул, что инвестиции в развитие данной площадки составят 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект достигнет 65,5 миллиона рублей.