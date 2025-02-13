Владимир Ефимов поделился информацией о реновации в районе Москворечье-Сабурово

Posted 13 февраля, 16:11
Published 13 февраля, 16:11
Modified 13 февраля, 16:11
Updated 13 февраля, 16:11
Проект решения уже доступен на портале mos.ru. Для реализации данной задачи выбран участок, который в настоящее время используется неэффективно. Площадь новых квартир составит приблизительно 30 тысяч квадратных метров. Планируется, что новое жилье смогут приобрести около тысячи жителей города.
Владимир Ефимов сообщил, что в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий произойдет реконструкция участка площадью 1,39 гектара. На месте устаревших строений будет возведено новое жилье, соответствующее требованиям программы реновации и нуждам города. Первые этажи новых зданий займут магазины, кафе, рестораны и другие малые предприятия. В рамках этого проекта планируется создать около 170 рабочих мест. Ефимов также подчеркнул, что инвестиции в развитие данной площадки составят 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект достигнет 65,5 миллиона рублей.
Как информирует mos.ru, данный участок расположен по адресу: Каширское шоссе, владение 76а. В непосредственной близости находится станция «Москворечье» второго Московского центрального диаметра, а также проходит Московский скоростной диаметр.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о планах строительства жилой площади в размере 45,9 тысячи квадратных метров в рамках нового проекта. На территории нового жилого комплекса будут проведены работы по благоустройству и озеленению, оборудованы детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.
Комплексный подход к застройке позволит создавать современные кварталы с комфортной городской средой. Квартиры должны быть переданы жильцам с заранее выполненной улучшенной отделкой. В них установят сантехническое оборудование, освещение, наклеят обои и уложат ламинат или плитку. Это обеспечит москвичам возможность немедленно заселяться в новые квартиры без необходимости заниматься ремонтом.
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы вместо устаревших промышленных зон и неэффективно используемых земель, проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве реализуется 302 проекта КРТ, общая площадь которых составляет приблизительно 4,2 тысячи гектаров. Эти мероприятия проводятся по поручению мэра столицы Сергея Собянина.