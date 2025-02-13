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Posted 13 февраля, 16:11

Published 13 февраля, 16:11

Modified 13 февраля, 16:11

Updated 13 февраля, 16:11

Владимир Ефимов поделился информацией о реновации в районе Москворечье-Сабурово

Владимир Ефимов поделился информацией о реновации в районе Москворечье-Сабурово

13 февраля 2025, 16:11
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы появится новый жилой квартал в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом проинформировал Владимир Ефимов, заместитель мэра столицы, ответственный за градостроительную политику и строительство.

Проект решения уже доступен на портале mos.ru. Для реализации данной задачи выбран участок, который в настоящее время используется неэффективно. Площадь новых квартир составит приблизительно 30 тысяч квадратных метров. Планируется, что новое жилье смогут приобрести около тысячи жителей города.

Владимир Ефимов сообщил, что в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий произойдет реконструкция участка площадью 1,39 гектара. На месте устаревших строений будет возведено новое жилье, соответствующее требованиям программы реновации и нуждам города. Первые этажи новых зданий займут магазины, кафе, рестораны и другие малые предприятия. В рамках этого проекта планируется создать около 170 рабочих мест. Ефимов также подчеркнул, что инвестиции в развитие данной площадки составят 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект достигнет 65,5 миллиона рублей.

Как информирует mos.ru, данный участок расположен по адресу: Каширское шоссе, владение 76а. В непосредственной близости находится станция «Москворечье» второго Московского центрального диаметра, а также проходит Московский скоростной диаметр.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о планах строительства жилой площади в размере 45,9 тысячи квадратных метров в рамках нового проекта. На территории нового жилого комплекса будут проведены работы по благоустройству и озеленению, оборудованы детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.

Комплексный подход к застройке позволит создавать современные кварталы с комфортной городской средой. Квартиры должны быть переданы жильцам с заранее выполненной улучшенной отделкой. В них установят сантехническое оборудование, освещение, наклеят обои и уложат ламинат или плитку. Это обеспечит москвичам возможность немедленно заселяться в новые квартиры без необходимости заниматься ремонтом.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы вместо устаревших промышленных зон и неэффективно используемых земель, проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве реализуется 302 проекта КРТ, общая площадь которых составляет приблизительно 4,2 тысячи гектаров. Эти мероприятия проводятся по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

#Общество
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