Во Владивостоке «воспитывают» неправильных парковщиков камнями

Posted 13 февраля, 08:50
Published 13 февраля, 08:50
Modified 13 февраля, 08:52
Updated 13 февраля, 08:52
Во Владивостоке местные жители перешли к радикальным методам борьбы с нарушителями правил парковки. В микрорайоне Патрокл в припаркованный автомобиль прилетел камень.
Инцидент произошел на месте, предназначенном для парковки инвалидов. Местные жители отмечают, что это не первый случай, когда «наказывают» тех, кто занимает чужие места.
Такие методы вызывают споры в обществе: одни считают их недопустимыми, другие — вынужденной мерой. При этом, важно помнить об ответственности за порчу чужого имущества.