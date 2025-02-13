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Posted 13 февраля, 08:50

Published 13 февраля, 08:50

Modified 13 февраля, 08:52

Updated 13 февраля, 08:52

Во Владивостоке «воспитывают» неправильных парковщиков камнями

Во Владивостоке «воспитывают» неправильных парковщиков камнями

13 февраля 2025, 08:50
Фото: 1MI.
Булыжник прилетел на крышу неправильно припаркованного авто на Патрокле во Владивостоке. Хулиганы считают себя «Робин Гудами».

Во Владивостоке местные жители перешли к радикальным методам борьбы с нарушителями правил парковки. В микрорайоне Патрокл в припаркованный автомобиль прилетел камень.

Инцидент произошел на месте, предназначенном для парковки инвалидов. Местные жители отмечают, что это не первый случай, когда «наказывают» тех, кто занимает чужие места.

Видео: dps_kontrol125rus.

Такие методы вызывают споры в обществе: одни считают их недопустимыми, другие — вынужденной мерой. При этом, важно помнить об ответственности за порчу чужого имущества.

#Видео#Владивосток#Происшествия
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