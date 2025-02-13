Воровал даже игрушки: житель Приморья пытался полностью обчистить дом соседки

Posted 13 февраля, 09:52
Published 13 февраля, 09:52
Modified 13 февраля, 09:54
Updated 13 февраля, 09:54
В Уссурийске 49-летний безработный мужчина обвиняется в краже из частного дома своей соседки. По данным полиции, убедившись в отсутствии хозяйки дома, злоумышленник проник в жилище и вынес телевизор, мобильный телефон и ноутбук.
По информации источника, после того как он отнёс первую партию награбленного имущества к себе в дом, мужчина вернулся к соседке и продолжиил набивать пакеты. Однако его планам не суждено было сбыться. Вернувшаяся домой хозяйка застала соседа на пороге своего дома с двумя пакетами, полными похищенных вещей.
В настоящее время уголовное дело в отношении 49-летнего подозреваемого направили в суд. До начала судебного заседания обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.
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