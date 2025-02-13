Воровал даже игрушки: житель Приморья пытался полностью обчистить дом соседки

По информации источника, после того как он отнёс первую партию награбленного имущества к себе в дом, мужчина вернулся к соседке и продолжиил набивать пакеты. Однако его планам не суждено было сбыться. Вернувшаяся домой хозяйка застала соседа на пороге своего дома с двумя пакетами, полными похищенных вещей.