vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 09:52

Published 13 февраля, 09:52

Modified 13 февраля, 09:54

Updated 13 февраля, 09:54

В Уссурийске безработный сосед предстанет перед судом за кражу у соседки

Воровал даже игрушки: житель Приморья пытался полностью обчистить дом соседки

13 февраля 2025, 09:52
Фото: far_east_police.

В Уссурийске безработный сосед предстанет перед судом за кражу у соседки

Сюжет
Суд
Безработный житель Приморья залез в дом к своей соседке и решил поживиться чужими вещами. Сначала он вынес телевизор, а потом перешел к игрушкам.

В Уссурийске 49-летний безработный мужчина обвиняется в краже из частного дома своей соседки. По данным полиции, убедившись в отсутствии хозяйки дома, злоумышленник проник в жилище и вынес телевизор, мобильный телефон и ноутбук.

По информации источника, после того как он отнёс первую партию награбленного имущества к себе в дом, мужчина вернулся к соседке и продолжиил набивать пакеты. Однако его планам не суждено было сбыться. Вернувшаяся домой хозяйка застала соседа на пороге своего дома с двумя пакетами, полными похищенных вещей.

Фото: far_east_police

В настоящее время уголовное дело в отношении 49-летнего подозреваемого направили в суд. До начала судебного заседания обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Приморья похитил собаку, после чего съел ее.

Приморец съел собаку сам, а жене сказал, что пса унёс тигр — подробности
Узнать подробнее
Читайте также:
Водителя заставят ответить в суде за сбитого пешехода в ПриморьеЗаколол обидчика и порезал свидетелей: ссора обернулась поножовщиной в ПриморьеСсора, драка, взрыв: парень бросил гранату в агрессивного соседа в Приморье
#Новости#Общество#Суд#Уголовное дело#Кража#Уссурийск#Ноутбук#Телевизор#Приморский край#Приморье#Происшествия#Игрушки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика