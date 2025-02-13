Юрий Трутнев: Хабаровский край — один из лидеров по привлечению инвестиций в ДФО

Posted 13 февраля, 07:08
Published 13 февраля, 07:08
Modified 13 февраля, 07:10
Updated 13 февраля, 07:10
Рабочую поездку в Хабаровский край Юрий Трутнев начал с посещения площадки в Хабаровском районе, где идёт строительство полигона для военно-спортивной подготовки. Здесь планируется проводить тренировки операторов БПЛА и другие занятия в рамках развития системы патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Осмотр будущего полигона Юрий Трутнев провёл вместе с главой региона Дмитрием Демешиным.
— Мы будем наращивать компетенции по военно-спортивной подготовке. Край принял решение о строительстве полигона, на котором в том числе будут использоваться и беспилотники, и стрелковое оружие и использоваться, реализовываться прикладные виды военного искусства, — сообщил Дмитрий Демешин.
Пока ведётся проектирование объектов капитального строительства, площадку уже готовят к застройке. На полигоне планируется возвещение различных строений и сооружений, среди который стадион, автодром, скалодром, полоса препятствий и другие.
— По каким-то причинам мы забыли на тридцать лет о том, что надо защищать Родину, что надо учить ребят основам военного дела. Родину надо защищать, сегодня это ясно как никогда! Мы создали 21 филиал центра «ВОИН», в том числе один в Хабаровском крае. Мы поддерживаем инициативы глав регионов по строительству объектов, которые помогут нам стать сильнее: подготовить молодежь, научить их стрелять, бегать, прыгать, в конце концов, если потребуется, воевать. Губернатор Хабаровского края вышел с предложением строительства полигона инициативно. Он знал, что мы уже выбрали первым регионом для такой работы Якутию, построили там снайперский полигон, потому что якутские снайперы еще с Великой Отечественной войны покрыты славой. Сейчас инициативу по строительству полигонов проявили Приморье и Хабаровский край. Будем поддерживать тот и другой проект. Я считаю, что лишних военных полигонов в нашей стране не будет. Будем учить молодежь, будем становиться сильнее, тогда никто не захочет проверять нас на прочность, — сказал Юрий Трутнев.
Также полпред провёл в Хабаровске совещание по вопросам реализации долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития Хабаровской городской агломерации и городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2030 года.
— Планы развития двух городов включают 48 мероприятий на 414 млрд рублей. Из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий уже предусмотрено более 124 миллиарда рублей до 2030 года, — открыл совещание Юрий Трутнев.
Мастер-планы Хабаровской агломерации и Комсомольска-на Амуре одобрены Президентом Российской Федерации в 2023 году. На сегодняшний день из 84 объектов мастер-планов завершено четыре, проектируется 10, строится 21, планируется к реализации 49.
В зоне особого внимания — строительство социальных объектов, в первую очередь, детского больничного комплекса и межрайонного онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. Вице-премьер и попросил главу Хабаровского края Дмитрия Демешина держать ход их строительства на особом контроле.
— Несколько лет назад мы в соответствии с поручением Президента приняли комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре. Определённая работа выполнена, но она не доведена до конца. Не закончено строительство детского больничного комплекса, онкологического диспансера. Комсомольск-на-Амуре — это рабочий город, где люди выпускают замечательные самолёты, которые защищают нашу страну. Встал на ноги Амурский судостроительный завод. Но для того, чтобы люди работали в нормальной обстановке, чтобы им было комфортно, надо создать определённые условия, — заметил вице-премьер.
В рамках реализации мастер-плана Хабаровска в пошлом году парк городского пассажирского транспорта пополнился 16 троллейбусами и 10 трамваями. Кроме того, было одобрено льготное финансирование по линии ВЭБ.РФ на строительство дальневосточного автобусного кластера.
В Северном округе краевого центра идёт строительство новых жилых микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой, в рамках «дальневосточной концессии» реализуются проекты строительства Дальневосточного художественного музея и Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей.
— Проектирование завершим в первом полугодии. Дал указание начать подготовку строительных площадок. Новый музей откроется для посетителей в первом квартале 2028 года. В его залах будет представлено свыше 15 тысяч произведений искусства. Первый детский лагерь, создаваемый в крае в постсоветский период, завершим в 2027 году. Компания приступила к подготовке строительной площадки. Лагерь после ввода сможет принимать более 5 тысяч детей в год, — сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
На март текущего года намечено завершение реконструкции набережной Комсомольска-на-Амуре и ввод в эксплуатацию инновационного интерактивного центра «Эвристика».
— В долгосрочном плане Комсомольска-на-Амуре предусмотрена ревитализация знаковых пространств. Принял решение из краевого резервного фонда направить более 400 миллионов рублей на восстановление дома культуры «Строитель». Проектно-сметная документация готова. Работы займут два года, — уточнил глава региона.
Также на совещании обсудили вопрос строительства «дальневосточного квартала» в Железнодорожном районе Хабаровска. Проект разработан для поддержки комплексной застройки.
— Важно сбалансировать социальные обязательства инвесторов, то есть ту инфраструктуру, которую инвестор должен построить в части школ, детских садиков, поликлиник, поскольку масштабный проект должен сразу предусматривать эти объекты, и тех встречных мер поддержки, которые мы будем оказывать в части подведения инфраструктуры, льготных режимов, государственных инвестиций. Мы сейчас сбалансируем это уравнение, и с учётом стадии развития проекта, в этом году приступим к проектированию, — доложил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Юрий Трутнев напомнил, что по поручению главы государства, в пяти новых национальных проектах до конца марта будут сформированы специальные разделы по мастер-планам. Они должны в полном объёме дополнить необходимые средства на реализацию мероприятий мастер-планов.
— Мы должны помочь нашим коллегам из других министерств и добиться того, чтобы поручение Президента было выполнено, чтобы до 31 марта все средства, которые необходимы для реализации мастер-планов Дальнего Востока, были заложены в финансировании. Если средства появятся в строчках бюджета, то остальные вопросы уже полностью ложатся на плечи субъекта Российской Федерации, и надо найти приличных подрядчиков, контролировать их и добиваться выполнения, — подчеркнул Юрий Трутнев.
Ещё одно совещание, которое прошло в Хабаровске под председательством Юрия Трутнева, касалось реализации в регионе крупных инвестпроектов.
— Работа по привлечению инвестиций является, наверное, основным инструментом, который позволяет развивать Дальний Восток. Для того, чтобы инвестиции приходили в ДФО, создано более 70 федеральных законов. Действуют особые экономические режимы — ТОР, СПВ, создана система инфраструктурной поддержки и льготного финансирования. Работа поддержки инвесторов продолжается. Почти 3 тысячи инвестиционных проектов с общим объёмом более 10 трлн рублей реализуется. Хабаровский край — один из лидеров по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке. Здесь с государственной поддержкой реализуется 145 инвестиционных проектов. Создано более 15,3 тыс. рабочих мест, введено 63 предприятия. Здесь реализуется целый ряд крупнейших проектов, такие как освоение Малмыжского месторождения, строительство морского терминала «Порт Эльга». Наша приоритетная задача — обеспечить своевременную и успешную реализацию инвестиционных проектов, оказывая всестороннюю поддержку инвесторам, — открыл совещание Юрий Трутнев.
Даже в условиях, когда российская экономика столкнулась с серьёзными глобальными вызовами, Хабаровский край успешно реализует свой инвестиционный потенциал и показывает хорошую динамику по привлечению средств в регион — по итогам III квартала 2024 года объем привлеченных инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае достиг 400 миллиардов рублей. Это в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.
— Инвестиционная активность предприятий в регионе поддерживается. С учетом наших прогнозов, по итогам 2024 года инвестиции достигнут 523 миллиардов рублей, — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
На совещании были рассмотрены инвестпроекты в сферах горнодобывающей промышленности, логистики, туризма, строительства и транспортной инфраструктуры. Среди них строительство ГОКа на Малмыжском месторождении в Нанайском районе, которое ведёт резидент ТОР «Амур Минералс», Тихоокеанская железная дорога и морской терминал на мысе Манорский — проекты ООО «УК Эльга», развитие горного курорта «Холдоми». Были презентованы и новые проекты. Так, компания «А-СТИЛ» представила проект строительства ГОКа на базе Мильканского железнорудного месторождения в Тугуро-Чумиканский районе, компания «ВБ Хабаровск» — проект по строительству высокотехнологического складского комплекса площадью 176 тысяч квадратных метров, реализация которого планируется на новой комплексной инвестиционной площадке ТОР «Хабаровск» — «Северная», финансово-строительная группа «Эталон» провела презентацию проекта «Хабаровск-сити».
— Инвестиционные проекты — это не только экономический рост, но и структурная перестройка на технологический суверенитет, развитие обрабатывающих производств. В прямом диалоге с инвесторами готовы совершенствовать условия для реализации проектов. Такие встречи, как сегодня, позволяют нам оперативно подключаться к решению актуальных вопросов бизнеса, чтобы все графики выполнения работ и ввода объектов были выполнены в срок, — подчеркнул Дмитрий Демешин.