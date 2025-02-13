Юрий Трутнев: Хабаровский край — один из лидеров по привлечению инвестиций в ДФО

На совещании были рассмотрены инвестпроекты в сферах горнодобывающей промышленности, логистики, туризма, строительства и транспортной инфраструктуры. Среди них строительство ГОКа на Малмыжском месторождении в Нанайском районе, которое ведёт резидент ТОР «Амур Минералс», Тихоокеанская железная дорога и морской терминал на мысе Манорский — проекты ООО «УК Эльга», развитие горного курорта «Холдоми». Были презентованы и новые проекты. Так, компания «А-СТИЛ» представила проект строительства ГОКа на базе Мильканского железнорудного месторождения в Тугуро-Чумиканский районе, компания «ВБ Хабаровск» — проект по строительству высокотехнологического складского комплекса площадью 176 тысяч квадратных метров, реализация которого планируется на новой комплексной инвестиционной площадке ТОР «Хабаровск» — «Северная», финансово-строительная группа «Эталон» провела презентацию проекта «Хабаровск-сити».