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Posted 13 февраля, 05:43

Published 13 февраля, 05:43

Modified 13 февраля, 05:45

Updated 13 февраля, 05:45

Питанию тараканов можно позавидовать в Приморском крае

Завтрак чемпиона: усатые клиенты захватывают магазины Владивостока — фото

13 февраля 2025, 05:43
Фото: Изображение Midjourney.

Питанию тараканов можно позавидовать в Приморском крае

Сюжет
Люди
Бодрящий кофе и сочный пирожок с капусткой — идеальный завтрак для многих приморцев. К слову, вредоносные насекомые настолько разжились во Владивостоке, что питаются по схожему рациону.

Усатый любитель пирожков наделал немало шуму в дальневосточной столице. Однако внимательные горожане заметили, что противные насекомые любят не только хлебобулочные изделия.

Очевидец, предпочитающий начинать утро с бодрящего напитка, обнаружил единомышленника, который расположился прямо на решетке кофейного автомата.

Фото: hardkorushka

Товарищ с лапками скромно уселся на месте для чая, вероятно, дожидаясь очереди за кофе. Судя по видео, герой видео намаялся и даже прилег отдохнуть.

Фото: hardkorushka

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке усатые клиенты не прочь полакомиться не только бодрящими напитками, но и сытными блюдами в местных магазинах. Выходит отличный завтра чемпиона.

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