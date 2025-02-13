Завтрак чемпиона: усатые клиенты захватывают магазины Владивостока — фото

Posted 13 февраля, 05:43
Published 13 февраля, 05:43
Modified 13 февраля, 05:45
Updated 13 февраля, 05:45
Усатый любитель пирожков наделал немало шуму в дальневосточной столице. Однако внимательные горожане заметили, что противные насекомые любят не только хлебобулочные изделия.
Очевидец, предпочитающий начинать утро с бодрящего напитка, обнаружил единомышленника, который расположился прямо на решетке кофейного автомата.
Товарищ с лапками скромно уселся на месте для чая, вероятно, дожидаясь очереди за кофе. Судя по видео, герой видео намаялся и даже прилег отдохнуть.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке усатые клиенты не прочь полакомиться не только бодрящими напитками, но и сытными блюдами в местных магазинах. Выходит отличный завтра чемпиона.