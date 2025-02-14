«+3°C — неужели это правда?»: теплом порадует погода жителей Приморья в субботу

Posted 14 февраля, 10:03
Published 14 февраля, 10:03
Modified 14 февраля, 10:03
Updated 14 февраля, 10:03
Температура воздуха ночью составит от -5 до -18°C, а днем ожидается от -8 до +3°C, сообщает «Примгидромет».
Погода в городах Приморья
Во Владивостоке прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков. Ветер южный, умеренный. Ночью температура воздуха будет колебаться от -4 до -6°C, а днем поднимется до +1…+3°C.
В Уссурийске также будет небольшая облачность и без осадков. Ветер южный, умеренный. Ночью температура опустится до -11…-13°C, а днем поднимется до +3…+5°C.
Находка порадует жителей ясной погодой и небольшими облаками. Ветер будет слабым, днем южный, умеренный. Ночью температура составит от -6 до -8°C, а днем ожидается +4…+6°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что снегопад и резкое потепление ударят по Приморскому краю.