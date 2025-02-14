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Posted 14 февраля, 10:03

Published 14 февраля, 10:03

Modified 14 февраля, 10:03

Updated 14 февраля, 10:03

«+3°C — неужели это правда?»: теплом порадует погода жителей Приморья в субботу

«+3°C — неужели это правда?»: теплом порадует погода жителей Приморья в субботу

14 февраля 2025, 10:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Завтра, 15 февраля, в Приморском крае будет ясная погода. Атмосферное давление останется высоким, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юга и юго-запада, его скорость будет умеренной.

Температура воздуха ночью составит от -5 до -18°C, а днем ожидается от -8 до +3°C, сообщает «Примгидромет».

Погода в городах Приморья

Во Владивостоке прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков. Ветер южный, умеренный. Ночью температура воздуха будет колебаться от -4 до -6°C, а днем поднимется до +1…+3°C.

В Уссурийске также будет небольшая облачность и без осадков. Ветер южный, умеренный. Ночью температура опустится до -11…-13°C, а днем поднимется до +3…+5°C.

Находка порадует жителей ясной погодой и небольшими облаками. Ветер будет слабым, днем южный, умеренный. Ночью температура составит от -6 до -8°C, а днем ожидается +4…+6°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что снегопад и резкое потепление ударят по Приморскому краю.

Циклон из Китая и мощное потепление до +7°С: весна бесцеремонно врывается в Приморье
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#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Приморский край#Осадки#Приморье#Атмосферное давление
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