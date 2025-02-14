«30 тыс. рублей за 30 лет жизни»: семьям с долгим браком предложат выплаты в Приморье

Согласно проекту, семьи, отмечающие 30 лет совместной жизни, смогут получить 30 тысяч рублей. За 40 лет брака полагается 40 тысяч, а за 50 лет — 50 тысяч рублей. В некоторых регионах такие выплаты уже существуют, но авторы законопроекта хотят сделать их доступными для всех семей в стране.