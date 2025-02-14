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Posted 14 февраля, 09:09

Published 14 февраля, 09:09

Modified 14 февраля, 09:09

Updated 14 февраля, 09:09

«30 тыс. рублей за 30 лет жизни»: семьям с долгим браком предложат выплаты в Приморье

«30 тыс. рублей за 30 лет жизни»: семьям с долгим браком предложат выплаты в Приморье

14 февраля 2025, 09:09
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Законопроект
Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, который предлагает выплаты для семей, состоящих в браке более 30 лет. Инициатива направлена на поддержку крепких семейных союзов и улучшение материального положения их членов.

Согласно проекту, семьи, отмечающие 30 лет совместной жизни, смогут получить 30 тысяч рублей. За 40 лет брака полагается 40 тысяч, а за 50 лет — 50 тысяч рублей. В некоторых регионах такие выплаты уже существуют, но авторы законопроекта хотят сделать их доступными для всех семей в стране.

Законопроект также включает ежегодную индексацию выплат и возможность увеличения сумм для жителей Крайнего Севера и регионов с тяжелыми климатическими условиями. Региональные власти смогут добавлять свои меры поддержки для семей. Если законопроект одобрят, он вступит в силу 1 января 2026 года.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что, начиная с февраля, социальные пособия и материнский капитал будут проиндексированы, а региональные власти получат новый порядок распоряжения конфискованным имуществом.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Индексация#Материнский капитал#ЛДПР#Законопроект#Крайний Север#Приморский край#Поддержка семей#Приморье#Брак
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