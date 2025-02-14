«30 тыс. рублей за 30 лет жизни»: семьям с долгим браком предложат выплаты в Приморье

Posted 14 февраля, 09:09
Published 14 февраля, 09:09
Modified 14 февраля, 09:09
Updated 14 февраля, 09:09
Согласно проекту, семьи, отмечающие 30 лет совместной жизни, смогут получить 30 тысяч рублей. За 40 лет брака полагается 40 тысяч, а за 50 лет — 50 тысяч рублей. В некоторых регионах такие выплаты уже существуют, но авторы законопроекта хотят сделать их доступными для всех семей в стране.
Законопроект также включает ежегодную индексацию выплат и возможность увеличения сумм для жителей Крайнего Севера и регионов с тяжелыми климатическими условиями. Региональные власти смогут добавлять свои меры поддержки для семей. Если законопроект одобрят, он вступит в силу 1 января 2026 года.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что, начиная с февраля, социальные пособия и материнский капитал будут проиндексированы, а региональные власти получат новый порядок распоряжения конфискованным имуществом.