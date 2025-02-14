43 миллиона ежемесячно? — нелегалы с топорами прикарманили целое состояние в Приморье

«Черные» лесорубы обогатились на 130 миллионов за кратчайшие сроки в Приморье

Сюжет Суд

Дерзкие истребители растительности за считанные месяцы стали миллионерами в Приморском крае. Им потребовалось меньше ста дней, чтобы нанести невосполнимый вред экологии в миллионы рублей.