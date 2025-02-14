43 миллиона ежемесячно? — нелегалы с топорами прикарманили целое состояние в Приморье

Posted 13 февраля, 23:47
Published 13 февраля, 23:47
Modified 13 февраля, 23:49
Updated 13 февраля, 23:49
В Дальнегорске осудили восьмерых приморцев, которые занимались нелегальной вырубкой леса, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Следствием установлено, что с февраля по апрель 2021 года фигуранты незаконно присвоили 400 дубов и 13 кедров в Лазовском лесничестве. Общая сумма ущерба выше 130 000 000 рублей.
«С учетом позиции прокурора суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 2 до 4 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании с них суммы причиненного ущерба», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Также у осужденных конфисковали спецтехнику, которую они использовали для совершения преступления.
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