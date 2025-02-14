Дал на лапу, но не тому: громкую аферу раскрыли силовики под прикрытием в Приморье

Posted 14 февраля, 06:12
Published 14 февраля, 06:12
Modified 14 февраля, 06:14
Updated 14 февраля, 06:14
Мужчину заключили под стражу на два месяца за попытку дать взятку должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Фигурант намеревался сдать теоретический экзамен на получение автоправ при помощи гарнитуры. Он передал сотруднику полиции 75 000 рублей. Однако правоохранитель действовал под прикрытием.
Надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела по факту данного инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о чудо-водолазке, которая не помогла аферисту сдать экзамен в автошколе Приморского края.