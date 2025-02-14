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Posted 14 февраля, 06:12

Published 14 февраля, 06:12

Modified 14 февраля, 06:14

Updated 14 февраля, 06:14

Горе-ученика автошколы поймали на горячем в Приморском крае

Дал на лапу, но не тому: громкую аферу раскрыли силовики под прикрытием в Приморье

14 февраля 2025, 06:12
Фото: 1MI.

Горе-ученика автошколы поймали на горячем в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Мужчина хотел стать водителем, но учить ПДД не входило в его планы. Ученик автошколы решил пойти на хитрость, тем самым обеспечил себе не самое лучшее будущее в Приморье.

Мужчину заключили под стражу на два месяца за попытку дать взятку должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фигурант намеревался сдать теоретический экзамен на получение автоправ при помощи гарнитуры. Он передал сотруднику полиции 75 000 рублей. Однако правоохранитель действовал под прикрытием.

Надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела по факту данного инцидента.

Ранее «Восток-Медиа» писало о чудо-водолазке, которая не помогла аферисту сдать экзамен в автошколе Приморского края.

Чудо-водолазка за 80 000 не помогла беспринципному мошеннику сдать экзамен в Приморье
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