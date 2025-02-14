Дал на лапу, но не тому: громкую аферу раскрыли силовики под прикрытием в Приморье

Горе-ученика автошколы поймали на горячем в Приморском крае

Сюжет Уголовное дело

Мужчина хотел стать водителем, но учить ПДД не входило в его планы. Ученик автошколы решил пойти на хитрость, тем самым обеспечил себе не самое лучшее будущее в Приморье.