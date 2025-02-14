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Posted 13 февраля, 23:43

Published 13 февраля, 23:43

Modified 13 февраля, 23:45

Updated 13 февраля, 23:45

Крупный тигр отловлен рядом с селом Андреевка в Приморском крае

Два за неделю: тигров в Приморском крае отлавливают пачками: какова их судьба — видео

13 февраля 2025, 23:43

Крупный тигр отловлен рядом с селом Андреевка в Приморском крае

Сюжет
Тигр
В ночь на пятницу в Хасанском округе рядом с селом Андреевка был отловлен тигр, беспокоивший своими появлениями на околице жителей села. Животное пройдет осмотр в центре реабилитации в селе Алексеевка.

В АНО «Центр „Амурский тигр“ сообщили: тигр — крупный самец — будет осмотрен специалистами в центре реабилитации, а что с ним будет дальше, решит Росприроднадзор.

Напомним, ранее полосатого любителя включать в рацион собак отловили у посёлка Барабаш, а после осмотра выпустили в глухую тайгу на северах Приморья. Возможно, и пойманного у Андреевки краснокнижного хищника ждёт такая же судьба — уехать подальше от людей.

— Ещё один тигр был отловлен также в Хасанском районе в окрестностях поселка Приморский в ночь на 10 февраля, — рассказали в центре «Амурский тигр». — Но у этого животного были застарелые огнестрельные ранения и другие травмы, нанесенные человеком. Тигр умер вскоре после отлова. Проведена экспертиза трупа животного.

Оба отлова провели сотрудники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края и и службой охотнадзора. Поддержку в оснащении оборудованием и спецсредствами для разрешения конфликтных ситуаций оказывает центр «Амурский тигр».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, увидит ли волю в перспективе пойманная в поселке Ольга маленькая тигрица.

Шансы у малыша есть: как чувствует себя тигрёнок, пойманный в Ольге, и что его ждёт
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#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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