Два за неделю: тигров в Приморском крае отлавливают пачками: какова их судьба — видео

Posted 13 февраля, 23:43
Published 13 февраля, 23:43
Modified 13 февраля, 23:45
Updated 13 февраля, 23:45
В АНО «Центр „Амурский тигр“ сообщили: тигр — крупный самец — будет осмотрен специалистами в центре реабилитации, а что с ним будет дальше, решит Росприроднадзор.
Напомним, ранее полосатого любителя включать в рацион собак отловили у посёлка Барабаш, а после осмотра выпустили в глухую тайгу на северах Приморья. Возможно, и пойманного у Андреевки краснокнижного хищника ждёт такая же судьба — уехать подальше от людей.
— Ещё один тигр был отловлен также в Хасанском районе в окрестностях поселка Приморский в ночь на 10 февраля, — рассказали в центре «Амурский тигр». — Но у этого животного были застарелые огнестрельные ранения и другие травмы, нанесенные человеком. Тигр умер вскоре после отлова. Проведена экспертиза трупа животного.
Оба отлова провели сотрудники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края и и службой охотнадзора. Поддержку в оснащении оборудованием и спецсредствами для разрешения конфликтных ситуаций оказывает центр «Амурский тигр».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, увидит ли волю в перспективе пойманная в поселке Ольга маленькая тигрица.