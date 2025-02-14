Два за неделю: тигров в Приморском крае отлавливают пачками: какова их судьба — видео

Напомним, ранее полосатого любителя включать в рацион собак отловили у посёлка Барабаш, а после осмотра выпустили в глухую тайгу на северах Приморья. Возможно, и пойманного у Андреевки краснокнижного хищника ждёт такая же судьба — уехать подальше от людей.