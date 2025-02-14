Февральское чудо: неожиданная весна наступила в Приморье — видео

Природа внезапно пробуждается из-за февральской оттепели в Приморском крае

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Все чаще и чаще уличные градусники показывают плюсовые значения. Приморский край находится в преддверии весны. Природа пробуждается. Не верите? — Взгляните на видео.