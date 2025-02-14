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Posted 14 февраля, 03:09

Published 14 февраля, 03:09

Modified 14 февраля, 03:11

Updated 14 февраля, 03:11

Природа внезапно пробуждается из-за февральской оттепели в Приморском крае

Февральское чудо: неожиданная весна наступила в Приморье — видео

14 февраля 2025, 03:09
Фото: 1MI.

Природа внезапно пробуждается из-за февральской оттепели в Приморском крае

Сюжет
Погода
Все чаще и чаще уличные градусники показывают плюсовые значения. Приморский край находится в преддверии весны. Природа пробуждается. Не верите? — Взгляните на видео.

Несмотря на то, что совсем недавно в регионе буйствовали трескучие морозы, сегодня обстановка кардинально поменялась.

Живая природа отчаянно и весьма рискованно пробуждается в середине февраля. Например, житель Находки запечатлел на камеру пчелку, которая уже готова трудиться в поте лица.

«Поскорее наступило бы весеннее тепло», — пишут воодушевленные подписчики соцсетей.
Видео: Погода 25 регион.

К слову, судя по прогнозам, ожившие насекомые — это цветочки. Неизвестно, кто проснется в ближайшие выходные, когда столбики термометров устремятся ввысь к семи градусам тепла.

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