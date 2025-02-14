Февральское чудо: неожиданная весна наступила в Приморье — видео

Posted 14 февраля, 03:09
Published 14 февраля, 03:09
Modified 14 февраля, 03:11
Updated 14 февраля, 03:11
Несмотря на то, что совсем недавно в регионе буйствовали трескучие морозы, сегодня обстановка кардинально поменялась.
Живая природа отчаянно и весьма рискованно пробуждается в середине февраля. Например, житель Находки запечатлел на камеру пчелку, которая уже готова трудиться в поте лица.
«Поскорее наступило бы весеннее тепло», — пишут воодушевленные подписчики соцсетей.
К слову, судя по прогнозам, ожившие насекомые — это цветочки. Неизвестно, кто проснется в ближайшие выходные, когда столбики термометров устремятся ввысь к семи градусам тепла.