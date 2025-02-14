Форум «Корпоративное волонтёрство» открыл новые горизонты для бизнеса в Приморье

Управляющий директор подчеркнул, что важно не только строить объекты, но и активно вовлекать общественность, волонтеров в том числе, в их использование и, соответственно, в их развитие. «Мы стремимся сделать спорт доступным для всех, привлекаем молодёжь к активному образу жизни. В рамках продвижения этой идеи волонтёры играют важнейшую роль: участвуют в эко-субботниках, высаживают деревья, помогают сотрудникам в детских садах заниматься с детьми с ОВЗ, участвуют в организации праздников для жителей посёлка», — заключил он.