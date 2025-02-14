Форум «Корпоративное волонтёрство» открыл новые горизонты для бизнеса в Приморье

Posted 14 февраля, 03:25
Published 14 февраля, 03:25
Modified 14 февраля, 03:27
Updated 14 февраля, 03:27
Целью встречи стало обсуждение новых практик и обмен опытом в части привлечения внимания общества к корпоративному волонтёрству. Форум собрал представителей бизнеса, благотворительных организаций, социальных служб и органов власти, демонстрируя важность совместной работы в благотворительных и социальных проектах. В своём выступлении Управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Юрьевич Байбак рассказал о реализации таких проектов на территории присутствия. Предприятие много лет взаимодействует с государством и бизнесом в рамках деятельности собственного Фонда. Участие в общественной жизни становится неотъемлемой частью стратегий современных компаний. «Восточный Порт» и Фонд «Восточный Порт» — ярчайший пример социально-ответственного бизнеса.
Сегодня Фонд «Восточный Порт» — эффективная платформа для диалога компании с государством и жителями посёлка Врангель. В рамках деятельности Фонд реализует 12 программ социального развития, среди которых одно из ведущих мест занимает программа волонтёрства.
По словам Вадима Байбака, координационный волонтёрский центр во Врангеле стал узлом взаимодействия, где зарегистрировалось более 1000 волонтёров, принявших участие в свыше 1000 мероприятий.
«Мы гордимся тем, что Врангель стал центром волонтерского движения Приморского края и продолжим развивать эту инициативу», — добавил он.
В 2024 году АО «Восточный Порт» открыл новый Ледовый спортивный комплекс стоимостью свыше одного миллиарда рублей, который стал ещё одной площадкой для внедрения программ по вовлечению молодёжи в спорт и развитию волонтёрства.
Управляющий директор подчеркнул, что важно не только строить объекты, но и активно вовлекать общественность, волонтеров в том числе, в их использование и, соответственно, в их развитие. «Мы стремимся сделать спорт доступным для всех, привлекаем молодёжь к активному образу жизни. В рамках продвижения этой идеи волонтёры играют важнейшую роль: участвуют в эко-субботниках, высаживают деревья, помогают сотрудникам в детских садах заниматься с детьми с ОВЗ, участвуют в организации праздников для жителей посёлка», — заключил он.
Форум продемонстрировал, что совместные усилия бизнеса, власти и общества способны значительно укрепить социальные связи и улучшить качество жизни в Приморском крае.