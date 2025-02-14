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Posted 14 февраля, 04:56

Published 14 февраля, 04:56

Modified 14 февраля, 06:06

Updated 14 февраля, 06:06

Готовые предложения для инвесторов формируют в Хабаровском крае

Готовые предложения для инвесторов формируют в Хабаровском крае

14 февраля 2025, 04:56
Фото: Правительство Хабаровского края.
Предложения для инвестирования «под ключ» разрабатывают для бизнеса в Хабаровском крае. Это еще один элемент Регионального инвестиционного стандарта, к реализации которого регион подключился в конце прошлого года.

Готовые бизнес-решения с привязкой к конкретной территории позволят субъекту стать привлекательнее для инвесторов, а предпринимателям — откроют новые возможности для роста.

— Инвестиционные предложения — это детально проработанные бизнес-проекты по созданию производства конкретного типа в определенной локации. Предложения учитывают потребности региона в развитии новых производств, специфику территории и рынка, государственные программы и меры поддержки, — пояснили в минэкономразвития края.

В помощь инвестору предложения будут включать в себя все ключевые показатели проекта — от общего объема и структуры инвестиций, рентабельности, срока окупаемости, описания земельного участка, на котором предлагается локализовать данный проект, возможных точек подключения к инженерной инфраструктуре до пакета мер господдержки.

Формированием таких предложений в крае занимается Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края (АНО «АПИРИ ХК»). Сейчас на местном инвестиционном портале бизнесу уже доступно 6 разработанных по новому стандарту предложений. Среди них — «Создание производства известняковой муки и минерального порошка МП-2», «Производство кормов для аквакультуры», «Строительство современной многофункциональной зоны дорожного сервиса», «Ферма по разведению марикультуры», Строительство бизнес-парка», «Создание молочной фермы».

— Помимо презентационного материала в случае заинтересованности инвестор сможет получить финансовую модель проекта с прогнозом на 10 лет, в которой видны все этапы — от момента строительства до выхода на полную проектную мощность. Портфель инвестиционных предложений края пополняться будет ежеквартально, — рассказали в АНО «АПИРИ ХК».

Напомним, задачу формировать готовые площадки для инвесторов поставил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Таким образом глава региона запустил переформатирование всей работы с инвесторами. Он также распорядился подготовить предложения по инвестиционным нишам, в которые бизнесу рентабельно вкладывать средства. Одновременно сейчас в крае также рассматривают возможность создания комплексных технопарков для развития крупных отраслей экономики. Все это нацелено на улучшение в регионе инвестиционного климата. Каждый год в России в разрезе регионов проводят его оценку, формируя Нацрейтинг.

Хабаровский край присоединился к проекту по формированию инвестиционных предложений в октябре 2024 года в числе 36 пилотных регионов страны. Готовые инвестпредложения будут размещены на инвестиционной карте России, чтобы любой предприниматель смог выбрать подходящий проект и приступить к его реализации.

#Хабаровский край
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