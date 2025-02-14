Готовые предложения для инвесторов формируют в Хабаровском крае

Напомним, задачу формировать готовые площадки для инвесторов поставил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Таким образом глава региона запустил переформатирование всей работы с инвесторами. Он также распорядился подготовить предложения по инвестиционным нишам, в которые бизнесу рентабельно вкладывать средства. Одновременно сейчас в крае также рассматривают возможность создания комплексных технопарков для развития крупных отраслей экономики. Все это нацелено на улучшение в регионе инвестиционного климата. Каждый год в России в разрезе регионов проводят его оценку, формируя Нацрейтинг.