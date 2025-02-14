Из машины в жестянку: лютое ДТП с опрокидыванием произошло в Приморье — фото

Posted 14 февраля, 02:13
Published 14 февраля, 02:13
Modified 14 февраля, 02:15
Updated 14 февраля, 02:15
Недалеко от Возвиженки автомобилист на Nissan X-trail слетел с дороги и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением из-за пренебрежения скоростным режимом.
В результате аварии рулевого госпитализировали в больницу, а его пассажир отделался амбулаторным лечением.
Стоит отметить, приморец, управлявший машиной, разъезжал по Приморью без полиса ОСАГО. Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке спасателям пришлось вырезать из автомобиля человека, пострадавшего в ДТП.