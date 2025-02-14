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Posted 14 февраля, 02:13

Published 14 февраля, 02:13

Modified 14 февраля, 02:15

Updated 14 февраля, 02:15

Автомобиль слетел с дороги и перевернулся в Приморском крае

Из машины в жестянку: лютое ДТП с опрокидыванием произошло в Приморье — фото

14 февраля 2025, 02:13
Фото: prim_police.

Автомобиль слетел с дороги и перевернулся в Приморском крае

Сюжет
УМВД
Горе-водитель не только лихачил на трассе в Приморье, но и делал это без страховки. Его «ласточка» превратилась в «консервную банку».

Недалеко от Возвиженки автомобилист на Nissan X-trail слетел с дороги и перевернулся, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением из-за пренебрежения скоростным режимом.

В результате аварии рулевого госпитализировали в больницу, а его пассажир отделался амбулаторным лечением.

Стоит отметить, приморец, управлявший машиной, разъезжал по Приморью без полиса ОСАГО. Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке спасателям пришлось вырезать из автомобиля человека, пострадавшего в ДТП.

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#Новости#Владивосток#Спасатели#УМВД#ОСАГО#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
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