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Posted 14 февраля, 11:01

Published 14 февраля, 11:01

Modified 14 февраля, 11:01

Updated 14 февраля, 11:01

Картина дня в Приморье: юные пираты, уничтожение огнем и взбесившийся преподаватель

Картина дня в Приморье: юные пираты, уничтожение огнем и взбесившийся преподаватель

14 февраля 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа».

Юные пираты

Молодые парни оказались профессионалами и быстро стали миллионерами, ограбив элитные плавсредства во Владивостоке. Однако правосудие их настигнет в ближайшее время.

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Уничтожение огнем

В одночасье пять машин стали жертвами огня на территории жилого комплекса во Владивостоке. Два автомобиля сгорели дотла.

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Взбесившийся преподаватель

В Большом Камне произошел инцидент в колледже ДВССК, где преподаватель набросился на студента. Конфликт попал на видео и вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

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#Новости#Общество#Преподаватель#Социальные сети#Картина дня#Конфликт#Жилой комплекс#Приморский край#Итоги#Приморье
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