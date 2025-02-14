Картина дня в Приморье: юные пираты, уничтожение огнем и взбесившийся преподаватель

Posted 14 февраля, 11:01
Published 14 февраля, 11:01
Modified 14 февраля, 11:01
Updated 14 февраля, 11:01
Юные пираты
Молодые парни оказались профессионалами и быстро стали миллионерами, ограбив элитные плавсредства во Владивостоке. Однако правосудие их настигнет в ближайшее время.
Уничтожение огнем
В одночасье пять машин стали жертвами огня на территории жилого комплекса во Владивостоке. Два автомобиля сгорели дотла.
Взбесившийся преподаватель
В Большом Камне произошел инцидент в колледже ДВССК, где преподаватель набросился на студента. Конфликт попал на видео и вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.